Госдума РФ упростила получение РВП гражданам Украины

24 июля 2019     20
Госдума РФ упростила получение РВП гражданам Украины

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранцев разрешения на временное пребывание (РВП) и получение вида на жительство в России.

Документ предусматривает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

Порядок предоставления разрешений на временное пребывание и видов на жительство в России также упрощается лицам без гражданства, которые владеют русским языком.

Кроме того, теперь без учета квоты разрешение на временное проживание могут получить лица, поступившие на военную службу, являющиеся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лица, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории Российской Федерации.

Закон устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание — с шести до четырех месяцев. Также существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

К таким иностранцам относятся лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, дети, родившиеся на территории РФ, и усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в РФ, иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР. Вид на жительство без получения разрешения на временное проживание могут получить высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ. Вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас на пять лет) за исключением ряда случаев.

Определяется, что вид на жительство подлежит замене так же, как и российский паспорт, — при достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.

 

Источник: Портал Информер

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