Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности

9 июля 2019     21
Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности

Госдума приняла законопроект, согласно которому обмен необходимыми документами для получения инвалидности будет происходить в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон связан с началом работы информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». Пенсионный фонд России обяжут предоставлять туда все необходимые сведения в электронной форме. Если необходимых документов там не окажется, человек с инвалидностью сможет предоставить их в бумажном виде.

«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра», — добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также отметил, что документ коснется более 11 миллионов россиян с инвалидностью.

Кроме того, благодаря новому закону у людей с ограниченными возможностями отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку. Теперь его можно будет оформить вне зависимости от региона на портале госуслуг.

Количество мест для стоянки транспортных средств инвалидов I и II групп на парковках общего пользования планируется увеличить до 10% от общего числа мест. Для того чтобы парковаться на местах для инвалидов, на машине должен быть установлен специальный знак, а информация о ней должна быть внесена в «Федеральный реестр инвалидов».

Закон должен вступить в силу 1 июля 2020 года.

Источник: Портал Информер

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