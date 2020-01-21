Госкомнаследия Крыма войдет в состав Министерство культуры

Государственный комитет по охране культурного наследия Крыма войдет в состав республиканского министерства культуры. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым будет присоединен к министерству культуры Республики Крым. Соответствующее решение мною принято», – написал Аксёнов.

Глава Крыма уверен, что объединение Минкульта и госкомитета способствует оптимизации системы государственной власти республики.

«В соответствии с действующим законодательством в положение о министерстве культуры РК необходимо внести изменения, дополнив его функциями, которые исполнял госкомитет, и с учетом его штатных единиц», – добавил он.

По его словам, функции по сохранению, популяризации и государственной охране историко-культурного наследия осуществляет департамент государственной охраны культурного наследия министерством культуры РФ. Эта модель станет основой при реорганизации регионального Минкульта.







Вторник, 21 января 2020 г. 391

Источник: Портал Информер