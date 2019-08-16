Госпитализация — что случилось со вторым пилотом севшего в кукурузном поле А321

Сегодня стало известно о том, что второй пилот самолёта А321, севшего в кукурузном поле после взлета из аэропорта Жуковский, 23-летний Георгий Мурзин находится под наблюдением медиков.
Он получил ушибы груди и сейчас проходит лечение в одной из больниц Екатеринбурга.
По словам коллег, серьезных травм нет, жизни ничто не угрожает.
«С ним все будет нормально», — сказал на пресс-конференции коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.
Сам Георгий Мурзин пока не дает комментариев.
Напомним, вчера воздушное судно, совершавшее перелет из Москвы в Симферополь, было вынужден совершить посадку в кукурузном поле, недалеко от аэропорта Жуковский в Подмосковье.
Сообщается, что причиной аварии стал отказ двигателей из-за попавших в лопасти птиц. Пилоты Георгий Мурзин и Дамир Юсупов показали высочайший профессионализм и спасли жизнь более 230 пассажирам, среди которых было около 40 детей.
Чуть позже Дамир Юсупов извинился перед пассажирами: «Сейчас могу сказать, что немножко даже виноват, что так получилось».
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье и спасшим жизнь пассажиров. Глава государства также наградил орденами Мужества остальных членов экипажа.
Пятница, 16 августа 2019 г. 439
Источник: Портал Информер