Госпитализация — что случилось со вторым пилотом севшего в кукурузном поле А321

16 августа 2019     23
Госпитализация — что случилось со вторым пилотом севшего в кукурузном поле А321

Сегодня стало известно о том, что второй пилот самолёта А321, севшего в кукурузном поле после взлета из аэропорта Жуковский, 23-летний Георгий Мурзин находится под наблюдением медиков.

Он получил ушибы груди и сейчас проходит лечение в одной из больниц Екатеринбурга.

 По словам коллег, серьезных травм нет, жизни ничто не угрожает.

 

«С ним все будет нормально», — сказал на пресс-конференции коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.

 

Сам Георгий Мурзин пока не дает комментариев.

 

Напомним, вчера воздушное судно, совершавшее перелет из Москвы в Симферополь, было вынужден совершить посадку в кукурузном поле, недалеко от аэропорта Жуковский в Подмосковье.

Сообщается, что причиной аварии стал отказ двигателей из-за попавших в лопасти птиц. Пилоты Георгий Мурзин и Дамир Юсупов показали высочайший профессионализм и спасли жизнь более 230 пассажирам, среди которых было около 40 детей.

 Чуть позже Дамир Юсупов извинился перед пассажирами: «Сейчас могу сказать, что немножко даже виноват, что так получилось».

 

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье и спасшим жизнь пассажиров. Глава государства также наградил орденами Мужества остальных членов экипажа.


Пятница, 16 августа 2019 г. 439

Источник: Портал Информер

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