Гостей Дворца культуры рыбаков закружила «Киноночь»

4 ноября 2019     15
Гостей Дворца культуры рыбаков закружила «Киноночь»

3 ноября на сцене Дворца культуры рыбаков развернулась театрализованная постановка «Киноночь», увлекшая зрителя в светлый, яркий и разнообразный мир кино.

Режиссером и автором постановки выступила заслуженная артистка России Ольга Панкратова, которая блистала на сцене в разных амплуа. Смелая, интересная и оригинальная идея нашла отклик у зрителей: никто не мог оторвать взгляда от происходящего на сцене, затаив дыхание и вслушиваясь в любимые композиции, исполненные творческим коллективом Дворца культуры рыбаков.

Роли известных персонажей мировых мюзиклов, отечественных кинокартин и детских сказок воплотили на сцене заслуженные артисты Севастополя Дмитрий Морозов и Вячеслав Музыченко, солистки Мария Мандзий и Ирина Князева, артисты образцового хореографического ансамбля «Атлантика», образцового ансамбля бального танца «Мириданс», народный ансамбль эстрадного танца «Мистериум», образцового вокального ансамбля «Маленький принц» и театральной студии «А-ФИШкА».

Захватили внимание зрителя своими яркими номерами ансамбль барабанщиц, музыкант-виртуоз (перкуссионист) Константин Неделев, юные солистки музыкального театра «Проект 8692» Елизавета и Евангелина Астаховы, артист народного театра драмы «ПсихоДельАрт» Александр Шамрицкий, Инна Кулик и Ильдар Дусалиев.

Зрители поблагодарили артистов за выступление громкими овациями и долго не отпускали творческий коллектив со сцены, выражая восхищение и признательность за путешествие в мир кино.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер

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