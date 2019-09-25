Гостиница Софии Ротару в Ялте никому не нужна

В отеле, который принадлежит Софии Ротару, практически нет постояльцев. Сейчас снять номер с почти с 50% скидкой может любой желающий. Об этом пишет издание starhit.ru.

Еще в 2009 году артистка открыла в Ялте элитную гостиницу Villa Sofia. Просторные номера предназначались для состоятельных постояльцев, которые могли заплатить за сутки пребывания от 16 до 82 тысяч рублей.

После присоединения Крыма к России София Ротару заявила, что больше не появится в заведении, но в прошлом году ее все-таки видели в Ялте.

Несмотря на то, что 72-летняя певица сама принимала участие в разработке дизайна каждого номера, гостиница не пользуется популярностью.

Так, сейчас номер в Villa Sofia можно снять с большой скидкой. Представители администрации рассказали журналистам, что есть возможность забронировать комнату в любое время, даже в день заезда.

«В номере 12 София Михайловна останавливается постоянно. Он выполнен в классическом французском стиле и выдержан в фисташковых тонах. Мансардные окна, собственный выход на террасу с беседкой и диванами — все на высшем уровне. Но мы и других гостей заселяем. Сейчас у нас скидки на этот номер — почти вполовину дешевле», — рассказал администратор гостиницы.

Раньше самый дорогой номер в отеле стоил 82 тысяч рублей, а теперь его можно снять за 45 тысяч. Дешевле всего стоит аренда апартаментов класса «люкс» — порядка 13 тысяч рублей против 21,5 тысяч в прошлом году.

В гостинице есть свой изысканный ресторан. Тарелка салата с лососем и шпинатом обойдется посетителям в 550 рублей, а тигровые креветки с соусом тар-тар и авокадо стоят 1300 рублей за порцию.

По мнению поклонников, отель Ротару не пользуется популярностью из-за негативных отзывов постояльцев, которые недовольны плохим сервисом.

«За эти деньги Ротару должна лично в номере петь. Цены бешеные, а обслуживание как в обычной «тройке». Тапочки, халат — абсолютный стандарт, персонал с кривым лицом и скудные завтраки», — говорит одна из туристок.

Впрочем, некоторым отдыхающим отель нравится, ведь он расположен в самом центре набережной Ялты. Из номеров открываются живописные виды на море, а рядом с гостиницей можно найти рестораны и магазины.

Сама Ротару проблемы в бизнесе не комментирует. Все лето артистка провела в компании близких, успевая при этом и ездить с выступлениями. На осень у народной артистки назначено сразу несколько крупных концертов как на Украине, так и в других странах СНГ.

Источник: Портал Информер