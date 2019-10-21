Государственные управляющие компании Севастополя могут быть объединены в одно юрлицо

Государственные управляющие компании Севастополя в сфере жилищно-коммунального хозяйства могут быть объединены в одно юридическое лицо. Об этом врио губернатора Михаил Развожаев сообщил журналистам.

С точки зрения главы региона, это позволит сделать их деятельность более эффективной.

«Мы посмотрим, как сделать их более управляемыми. Возможно, это будет единое юридическое лицо. (Сейчас им) сложно задать единые стандарты. Здесь мы будем наводить порядок с точки зрения эффективности», — отметил Развожаев и дополнил, что приватизация государственных предприятий — это не лучший способ оптимизации их работы.

«В наших условиях доверить кому-то сферы, которые напрямую касаются жизнедеятельности города – неправильно. Инфраструктурные монополии, которые осуществляют жизнеобеспечение города, лучше держать под контролем государства – это касается газа, общественного транспорта, электроэнергетики и так далее», — заявил Развожаев.







Понедельник, 21 октября 2019 г. 445

Источник: Портал Информер