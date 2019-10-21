Государственные управляющие компании Севастополя могут быть объединены в одно юрлицо

21 октября 2019     20
Государственные управляющие компании Севастополя могут быть объединены в одно юрлицо

Государственные управляющие компании Севастополя в сфере жилищно-коммунального хозяйства могут быть объединены в одно юридическое лицо. Об этом врио губернатора Михаил Развожаев сообщил журналистам.

С точки зрения главы региона, это позволит сделать их деятельность более эффективной. 

«Мы посмотрим, как сделать их более управляемыми. Возможно, это будет единое юридическое лицо. (Сейчас им) сложно задать единые стандарты. Здесь мы будем наводить порядок с точки зрения эффективности», — отметил Развожаев и дополнил, что приватизация государственных предприятий — это не лучший способ оптимизации их работы. 

«В наших условиях доверить кому-то сферы, которые напрямую касаются жизнедеятельности города – неправильно. Инфраструктурные монополии, которые осуществляют жизнеобеспечение города, лучше держать под контролем государства – это касается газа, общественного транспорта, электроэнергетики и так далее», — заявил Развожаев. 



Понедельник, 21 октября 2019 г. 445

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Найден самый молодой ипотечник Москвы
Найден самый молодой ипотечник Москвы

Возраст самого молодого ипотечного заемщика, оформившего жилищный займ на вторичном рынке недвижимости Москвы в сентябре 2019 года, составил 23 года. …


В Севастополе знакомый ограбил свою подругу
В Севастополе знакомый ограбил свою подругу

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 29-летняя жительница Севастополя. Она сообщила, что у неё похитили 137 000 рублей с банковской …


В Севастополе школьники чаще попадают под колёса автомобилей вечером в среду
В Севастополе школьники чаще попадают под колёса автомобилей вечером в среду

За 9 месяцев текущего года в Севастополе в дорожно-транспортных происшествиях пострадали более 70 детей в возрасте до 16 лет. Из них …


Археологи проведут раскопки в Карантинной бухте
Археологи проведут раскопки в Карантинной бухте

На месте военной водолазной школы после передачи земли музею-заповеднику Херсонес, планируется провести раскопки. «Действительно принято решение, что Минобороны этот участок …


Экспресс может соединить Севастополь и аэропорт Симферополя
Экспресс может соединить Севастополь и аэропорт Симферополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о возможности запуска экспресса с железнодорожного вокзала Севастополя в международный аэропорт. Этот вариант рассматривается …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты