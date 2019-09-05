Гофман и Олег Николаев: разговор о будущем губернаторе Севастополя

Наш собеседник не нуждается в особом представлении. Хотелось бы этого кому-то или же нет, но Олег Николаев занял свое место в истории, политике и бизнесе Севастополя. Можно спорить о том, какое это место, но ни один умный человек не рискнет отрицать того непреложного факта, что Олег Николаев – один из самых влиятельных людей города-героя.

Именно поэтому политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» решил узнать о том, что думает Николаев, чем он занимается и на что надеется. Руководитель редакции «ИНФОРМЕРа» Александр Гофман позвонил Олегу Николаеву и попросил его ответить на вопросы.

Текст интервью редакция публикует без купюр.

– Олег, прежде всего, личный вопрос. Ты один из самых влиятельных людей в Севастополе. А у такого человека не может не быть врагов. И мы с тобой хорошо понимаем, что ты нажил себе этих врагов, потому что активно занимаешься политикой. У тебя никогда не возникает мысли послать всю эту политику в лес и начать спокойно заниматься бизнесом?

– Возникала и неоднократно. И я скажу, что меня эта мысль посетила ещё в том момент, когда ты позвонил и попросил меня ответить на твои вопросы (смеется). А если говорить серьезно, то ты прекрасно понимаешь, что если бы я завязал с политикой, то с моих плеч упал бы тяжелый груз и бесследно бы исчезли тысячи проблем.

– Почему же тогда ты не принял этого решения. Вот просто взял, отрезал и начал новый день с чистого листа?

– Знаешь, когда сам себе задаешь эти вопросы, то всегда на ум приходят банальности. Типа я добился всего и решил посвятить свою жизнь людям, политика меня засосала, как наркотик и все в таком же духе.

– Олег, но ведь, зная тебя много лет, я же уверен, что все это правда.

– Да, это все правда. Все эти банальные и затертые фразы типа служение людям – это все правда. Но это лишь часть правды. А знаешь, что останавливает меня в том, чтобы не послать все к чертовой бабушке? Так вот возвращаешься на Родину откуда-нибудь из-за границы, смотришь на все наше родное, и такая обида берет… Ведь все (от президента до простого работяги) хотят жить нормально, чтобы за страну не было стыдно. Сколько лет мы за это бьемся, начиная от дедушки Ленина и заканчивая Владимиром Путиным. А воз – все там же. Вот это вот чувство обиды за себя, за свою страну, за свой город и есть то, что возвращает меня обратно в политику.

– А никогда не возникала мысль взять билет на самолет и уехать за границу, бросив все на произвол судьбы?

– Нет, не возникало. И опять же не из-за всех этих громких фраз о патриотизме. Мы там никому не нужны. Нет, можно, конечно, открыть магазинчик в Лос-Анджелесе, но мы же не для этого живем? Если ты мужчина, то ты должен добиться своей цели. А моя цель проста – я хочу, чтобы стало всем лучше.

– Ты говорил о банальных фразах…

– Да (смеется). Говорил и буду говорить. Мы все говорим банальными фразами. А что делать? Мы же сами все слова затерли до дыр от бесконечного употребления. Но я скажу тебе простую вещь. Будет лучше всем, тогда будет лучше и мне. Как бизнесмену – я буду больше зарабатывать. Как политику – я буду лучше спать.

– Значит, все эти слухи о том, что ты уедешь из страны, бросишь Севастополь – это…?

– (смеется) Куда меня только не посылали за все это время! Нет, я остаюсь в Севастополе. Я уже говорил о том, что сейчас нахожусь в Петербурге. Но я здесь по своим бизнесовым делам. И как только решу все свои вопросы, то обязательно вернусь в Севастополь.

– Вот мы и подошли к главному вопросу. Ты собираешься участвовать в избирательной кампании по выборам губернатора?

– Да! И этот вопрос даже не подлежит обсуждению. Другой вопрос – как я пойду на выборы губернатора. В качестве кандидата от нашей партии «Роста» или же самовыдвиженцем.

– А на выборы депутатов Государственной Думы?

– Губернатор южной столицы России не променяет свою должность на мандат депутата Госдумы.

– Ты настолько уверен в своей победе?

– А у меня есть достойные соперники? (смеется). Подожди немного… И все узнаешь. В марте следующего года я созыву большую пресс-конференцию и официально объявлю о своем участии в избирательной кампании.

– Хорошо, уверенность в победе – это уже половина успеха. Но давай порассуждаем чисто гипотетически. Все-таки ты пойдешь на выборы в Госдуму?

– Хорошо, я пойду на выборы в Госдуму уже будучи губернатором. А когда выиграю выборы, то я отдам свой мандат Белику. Как тебе такой поворот событий? (смеется).

– Мне нравятся твой оптимизм и убежденность в своей победе. Но есть ещё один человек, с которым тебя часто ассоциируют. Я знаю, что ты никогда о нем не отзывался плохо и не будешь делать этого сейчас, поэтому задам тебе другой вопрос – что ждет в будущем “романтиков весны 2014 года”?

– Есть такое хорошее изречение: революции задумываются гениями, осуществляются фанатиками, а плодами их пользуются подонки. Это изречение не совсем применимо к нашим реалиям, потому что в наших, а я имею в виду, прежде всего, севастопольских политиков, перемешано все – и гениальность, и фанатизм, и многое из того, о чем и говорить не хочется. Так вот о романтиках. Их проблема заключается в том, что они очень быстро разочаровались, когда столкнулись с реалиями нашего российского бытия. Они не ожидали, что все так будет.

– «Мы в России, а дальше, хоть камни с неба»…

– Да, и когда эти камни стали падать с неба, то многим это не понравилось. Они не ждали, что камни могут задеть и их.

– А ты?

– А что я? Я никогда не очаровывался, поэтому у меня и нет чувства разочарования.

– Звучит цинично даже для тебя…

– Говорят, что циник – это разочаровавшийся романтик. Когда-то я тоже бы романтиком (смеется).

– Хорошо, значит ли это, что романтики весны 2014 года все-таки станут настоящими политиками?

– Пойми простую вещь. Когда ты говоришь, что тебе все равно и пусть камни с неба – это одно. А когда камни попадают тебе в голову и по твоему лицу льётся кровь – это совсем другое. И вот здесь и происходит водораздел: ты или во всем разочаровываешься и уходишь из политики. Или же утираешь с лица кровь и идешь дальше. И тебе все равно – камни с неба или расплавленный свинец.

– Как ты оцениваешь шансы Развожаева?

– Он проиграет одному кандидату по фамилии Николаев (смеется).

– Давай все-таки порассуждаем серьезно.

– Задай этот вопрос Развожаеву. Мне все равно. Почему я должен думать о том, как себе вести Развожаеву? Если он провалится как Меняйло и Овсянников, то победить его не составит труда. А если он будет делать лучше, то тем больше будет моя заслуга – я победил сильного кандидата.

– Каким бы ты хотел видеть врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева за три дня до выборов? Сильным или слабым?

– Сильным, чем сильнее он будет, тем будет лучше для меня.

– И давай я задам последний вопрос, чтобы не отвлекать тебя от дел. На сайте «Политнавигатора» прошла информация о том, что ты продал сайт «Примечания». Это правда?

– Я остаюсь инвестором сайта. В редакционную политику сайта не вмешивался раньше. И не собираюсь делать этого и сейчас.

– Олег, спасибо тебе за интервью. Надеюсь, что это не последняя наша встреча.

– Я тоже на это надеюсь (смеется).

Источник: Портал Информер