Граждане Украины скупают квартиры на курорте России

17 декабря 2019     7
Граждане Украины скупают квартиры на курорте России

Наибольшее число иностранцев, покупающих квартиры в Сочи, — граждане Украины. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы риелторского агентства.

По данным риелторов, на украинцев в Сочи приходится 29% иностранных продаж квартир. За украинцами расположились граждане Белоруссии — 25%, на третьем месте казахстанцы — 19%  продаж квартир.

Жильем в Сочи интересуются жители Абхазии (8% продаж), а также граждане США, Турции, Эстонии, Германии, Израиля и Китая.

Но если речь заходит не о квартирах, а о частных домах, то ситуация с тремя лидирующими позициями оказывается полностью противоположной — пьедестал между собой делят граждане Казахстана и Белоруссии с 26% продаж, далее идут граждане Украины с 19% международных сделок.

При этом, по словам риэлторов, квартиры иностранцы покупают для личного пользования, тогда как дома покупаются для того, чтобы делать из них объекты туристического размещения.

 



Вторник, 17 декабря 2019 г. 74

Источник: Портал Информер

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