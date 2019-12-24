Гражданина Украины задержали за попытку пробраться в Крым

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым без документов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.«Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым провели задержание неизвестного, который предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Им оказался гражданин Украины 1969 года рождения, уроженец и житель Херсона. При себе мужчина имел рюкзак с одеждой и предметами первой необходимости», – сообщила пресс-служба.Во время опроса мужчина отметил, что на нарушение законодательства пошел осознанно, причиной тому явилось отсутствие действительных документов.

«В ходе дополнительной проверки установлено, что гражданин Украины ранее уже имел проблемы с законом. В 2011 году он пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Грузию», – отметили пограничники.

Тогда суд Карачаево-Черкесской Республики признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил к штрафу. За вновь совершенное преступление пограничники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ – незаконное пересечение государственной границы РФ.







Вторник, 24 декабря 2019 г. 492

Источник: Портал Информер