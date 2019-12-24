Гражданина Украины задержали за попытку пробраться в Крым

24 декабря 2019     23
Гражданина Украины задержали за попытку пробраться в Крым

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым без документов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.«Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым провели задержание неизвестного, который предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Им оказался гражданин Украины 1969 года рождения, уроженец и житель Херсона. При себе мужчина имел рюкзак с одеждой и предметами первой необходимости», – сообщила пресс-служба.Во время опроса мужчина отметил, что на нарушение законодательства пошел осознанно, причиной тому явилось отсутствие действительных документов.

«В ходе дополнительной проверки установлено, что гражданин Украины ранее уже имел проблемы с законом. В 2011 году он пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Грузию», – отметили пограничники.

Тогда суд Карачаево-Черкесской Республики признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил к штрафу. За вновь совершенное преступление пограничники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ – незаконное пересечение государственной границы РФ.



Вторник, 24 декабря 2019 г. 492

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Ярмарка белорусских продуктов в Севастополе работает до 28 декабря
Ярмарка белорусских продуктов в Севастополе работает до 28 декабря

Россияне стали есть больше сыра. По данным портала «Агроинвестор», за пять лет потребление этого продукта выросло почти на 10%, а …


Вести Севастополь 24.12.2019
Вести Севастополь 24.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе открыли академию хореографии. О чём мечтают её ученики и какие необычные предметы изучают? – …


Раскрыты имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах
Раскрыты имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах

Раскрыты имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Продюсер Евгений Морозов рассказал, что последние десять …


Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей
Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет. «Оборот табака в …


Гражданина Украины задержали за попытку пробраться в Крым
Гражданина Украины задержали за попытку пробраться в Крым

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым без документов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты