Граждан Узбекистана будут судить в Севастополе за вымогательство

5 сентября 2019     13
Граждан Узбекистана будут судить в Севастополе за вымогательство

 

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых граждан Республики Узбекистан.

Они обвиняются в вымогательстве с применением насилия по трём эпизодам.

Как сообщает пресс-служба суда, схема, которую использовали злоумышленники, была популярна в 90-х годах прошлого века в странах СНГ.

«Один из обвиняемых, согласно отведенной ему роли, приискивал на торговых рядах рынка «Южный» 5-го километра Балаклавского шоссе потерпевших преклонного возраста, которые хотели приобрести мелкие бытовые и промышленные товары (горелки, строительные материалы).

Воспользовавшись доверчивостью потерпевших, обвиняемый сообщал заведомо ложную информацию о возможности приобрести товар по цене ниже рыночной на складе, после чего сопровождал потерпевших в автомобиль под управлением другого участника организованной группы.

В это время в автомобиль под видом такого же покупателя «акционных» товаров подсаживался еще один обвиняемый», – сообщает пресс-служба.

Машина отправлялась на безлюдное место, где все присутствующие ждали «товар».

Чтобы скоротать время, потерпевшим предлагали карточную игру без ставок. Когда они соглашались – давали выиграть.

Тогда под видом случайного прохожего в игру вступал ещё один участник группы, который предлагал игру на деньги. Он делал ставку за потерпевших против их воли.

«Естественно, согласно разработанному преступному плану, потерпевшие никогда не выигрывали в этой партии. Организатор под угрозой и с применением насилия требовал от потерпевших возврата карточного долга. Долги потерпевшим приходилось отдавать из собственных сбережений и пенсионных накоплений», – отмечает пресс-служба.

Санкция статьи Уголовного кодекса РФ, в нарушении которой обвиняются жители Узбекистана, предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.


Четверг, 5 сентября 2019 г. 215

Источник: Портал Информер

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