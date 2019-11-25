Графская пристань загажена, а это — лицо Севастополя

25 ноября 2019     20
Графская пристань загажена, а это — лицо Севастополя

«Легендарная Графская пристань в Севастополе вся в какашках, это печально, когда место ежедневно посещают сотни туристов и горожан, а оно их встречает в таком виде. Да ещё живодёры с голубями там всё загадили. Власти, ку-ку! Я, конечно, понимаю и вижу, что в городе идут колоссальные изменения в лучшую сторону и ремонтируются целыми районами, но не забывайте элементарные вещи, такие места должны быть убраны всегда и в любое время». — считает Седельников.



Понедельник, 25 ноября 2019 г. 150

Источник: Портал Информер

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