Григорий Лепс на репетиции кульминации Байк-Шоу 2019 «Тень Вавилона»

До главного события крымского лета 2019 года – юбилейного байк-шоу мотоклуба “Ночные Волки” – остались буквально считанные дни.

Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе, а также мощный рок-марафон и грандиозный спортивный день на второй день ждут гостей на двухдневном байк-шоу.

Зрителей ждут выступления группы “ПИЛОТ”, “КИПЕЛОВ”, “СЛОТ”, MORDOR, САТИСФАКЦИЯ, Владимира Кузьмина, Юлии Андреевой и группы “Архипелаг”, группы “Свободный режим”, Вадима Самойлова (группа Агата Кристи), группы “Нуки”, группы, Мэйти, группы “Алиса”.

Вот уже в третий раз участие в кульминации байк-шоу примет народный артист России, пианист Юрий Розум, а также в этом году в кульминации будет участвовать Григорий Лепс. Александр Хирург опубликовал в социальных сетях кадры с репетиции с участием Григория Лепса.

“Вчера Григорий Лепс побывал на репетиции байк-шоу 2019 “Тень Вавилона” и подписал афиши для угадавших его песни. Ему очень понравились декорации нашей площадки, да и сам корабль “Россия”.

Он вместе с музыкантами будет выезжать на зрителей, через который полетят выполняющие сальто мотоциклы. Григорий также сфотографировался на фоне главного символа Пятой Империи – двуглавого орла в обрамлении колосьев с герба СССР, который, как мы надеемся, в будущем станет новым символом нашего государства”, – написал Хирург.

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P.S. Угадавшие песни Григория Лепса получат в личном сообщении инструкцию, как забрать билет и афишу с автографом​.





Вторник, 6 августа 2019 г. 374

Источник: Портал Информер