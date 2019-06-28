Грузинская русофобия пойдет на пользу Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов убежден, что грузинская русофобия должна быть убыточной для тех, кто ее поддерживает, а планировавшие отдых в Грузии россияне могут приехать в Крым. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Потери Грузии от российских ограничений на авиаперевозки и туризм оцениваются в сотни миллионов долларов, сообщают СМИ. Это закономерно. Русофобия должна быть такой же убыточной для всех и во всем, как антисемитизм. Причем платить должны не только русофобские режимы, но и конкретные русофобы. Считаю, что санкции в отношении тех и других надо использовать более широко. Приглашаю в Крым всех наших сограждан, которые планировали отдохнуть в Грузии», – написал Аксёнов.

Глава Крыма также гарантировал всем потенциальным туристам безопасный отдых на полуострове.

«У нас есть все для качественного отдыха: теплое море, жаркое солнце, гостеприимные люди, уникальная природа, множество памятников истории и культуры, прекрасные вина, огромное разнообразие блюд национальной кухни народов полуострова. И уже точно у нас есть то, чего сейчас нет в Грузии – это безопасность и любовь к России. Крымчане помнят древнюю мудрость: «Гость в дом – Бог в дом»», – написал Аксенов.