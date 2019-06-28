Грузинская русофобия пойдет на пользу Крыму

28 июня 2019     46
Грузинская русофобия пойдет на пользу Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов убежден, что грузинская русофобия должна быть убыточной для тех, кто ее поддерживает, а планировавшие отдых в Грузии россияне могут приехать в Крым. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Потери Грузии от российских ограничений на авиаперевозки и туризм оцениваются в сотни миллионов долларов, сообщают СМИ. Это закономерно. Русофобия должна быть такой же убыточной для всех и во всем, как антисемитизм. Причем платить должны не только русофобские режимы, но и конкретные русофобы. Считаю, что санкции в отношении тех и других надо использовать более широко. Приглашаю в Крым всех наших сограждан, которые планировали отдохнуть в Грузии», – написал Аксёнов.

Глава Крыма также гарантировал всем потенциальным туристам безопасный отдых на полуострове. 

«У нас есть все для качественного отдыха: теплое море, жаркое солнце, гостеприимные люди, уникальная природа, множество памятников истории и культуры, прекрасные вина, огромное разнообразие блюд национальной кухни народов полуострова. И уже точно у нас есть то, чего сейчас нет в Грузии – это безопасность и любовь к России. Крымчане помнят древнюю мудрость: «Гость в дом – Бог в дом»», – написал Аксенов.

Источник: Портал Информер

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