Группа жильцов «Фиолент Villagе» хочет взять в заложники весь комплекс?

Собственники жилья в комплексе «Фиолент Villagе» хотят получить контроль над всей электроэнергией, подаваемой в рекреационный комплекс. С такой просьбой они обращались в «Севэнергосбыт», «Севастопольэнерго» и, получив отказ, пришли жаловаться в эфир телеканала «Первый Севастопольский». Специалисты объяснили: электроэнергия – повышенный источник опасности, за который должен кто-то отвечать. Поэтому заключить прямые договоры с жильцами нельзя.

Несколько человек, проживающих в комплексе «Фиолент Villagе», уже стали частыми гостями в СМИ, аффилированных с олигархом и экс-депутатом Законодательного собрания Севастополя Алексеем Чалым. На этот раз они придумали новую проблему. Сергей Картов и Алексей Чурилов захотели изменить поставщика электроэнергии и заключить прямые договоры, чтобы лично контролировать электроснабжение во всем комплексе. Сейчас этим занимается ООО «Порфир».

С первых минут эфира жильцы начали говорить об ужасах с подачей электроэнергии, которые якобы творятся в комплексе. Рассказали, что весной этого года им отключали электроэнергию, шантажировали и якобы заставляли подписывать какие-то бумаги.

«В марте этого года нескольким жильцам комплекса отключали электричество «в виде шантажа», — сказал один из участников программы. Другой, не уточняя детали, дополнил: «когда захотели, кому люди неудобны, можно выключить автомат, и ничего с этим сделать невозможно».

На первый взгляд, ситуация вопиющая и, несомненно, требующая вмешательства. Но жильцы, которые недовольны отключением света в своем жилище, умолчали о главном: электроэнергию им отключали за злостную неуплату коммунальных услуг. Ни ведущий программы, ни другие гости студии даже не спросили у них, почему им отключают свет и уж тем более, почему они за него не платят. Неужели они думают, что если заключить прямой договор с «Севастопольэнерго», то за электричество можно не платить?

На сегодняшний день поставкой электроэнергии в комплекс «Фиолент Villagе» занимается фирма «Порфир». Перед «Севастопольэнерго» у организации, занимающейся обслуживанием жилого комплекса, задолженности нет, уточнил главный инженер предприятия Виктор Шульженко. Назвать поставщика энергоснабжения негарантирующим – нельзя, отметили эксперты. Однако несколько жильцов комплекса «Фиолент Villagе» с этим несогласны: они требуют заключить с ними прямые договоры на поставку электроэнергии.

«Заключите с нами прямые договоры, чтобы мы обеспечивали потребности целого комплекса», — попросили они у ресурсоснабжающих предприятий.

Делать это категорически нельзя, подчеркнули эксперты, и объяснили, чем это чревато. Дело в том, что в комплексе «Фиолент Villagе» вся инфраструктура питается за счет электроэнергии. От подачи электричества, в том числе, работают и автономные очистные сооружения. Малейшие перебои в энергоснабжении приведут к проблемам. Готовы ли эти несколько человек взять на себя ответственность не только за свое жилье, но и за содержание всего комплекса с его инфраструктурой? Будут ли они заменять детали в случае какой-либо поломки, готовы ли к внештатным проверкам, как поведут себя в критической ситуации, смогут ли наладить диалог с другими жителями комплекса? Никто этих вопросов не задал, а ведь они наиболее актуальны в этом случае. Ведь всегда легко критиковать и давать советы, кроме тех случаев, когда дело доходит до реальной ответственности и реальных дел. Судя по всему, инициативная группа жильцов-неплательщиков не понимает всю сложность ситуации. Смогут ли они отвечать не только за свое жилье, но и за весь комплекс – большой вопрос.

«Это надо сразу разграничивать: договор энергоснабжения в части собственности нежилого помещения и в части всего имущественного комплекса – это разные вещи. Их нельзя смешивать», – подчеркнул директор ООО «Севэнергосбыт» Руслан Барягин.

«Фиолент Villagе» – солидный комплекс, расположенный возле смотровой площадки на мысе Фиолент. Земля под его строительство была выкуплена инвестором на аукционе за сумму, эквивалентную 300 млн рублей по нынешнему курсу. Застройщик, в полном соответствии с законодательством, возвел здесь комплекс зданий. Более того, за собственные средства он установил здесь уникальные очистные сооружения со специальными бактериями, камерами, фильтрами и аэраторами. Современная система, включающая в себя емкости из полипропилена, абсолютно герметична. На всем мысе Фиолент только здесь есть очистные такого уровня – остальные дома используют выгребные ямы.

Неудивительно, что за работой очистных в комплексе «Фиолент Villagе» тщательно следят и не хотят передавать контроль за электроснабжением (от которого напрямую зависит функционирование всей системы очистки) в руки трех конкретных жильцов. Почти наверняка можно сказать, что люди, которые даже не платят за коммунальные услуги, в случае непредвиденной ситуации не возьмут вину на себя. По привычке будут обвинять власть, застройщика, управляющую компанию и поставщика электроэнергии, но не собственное эго и стремление все контролировать.

«Электроэнергия – повышенный источник опасности. Кто-то должен за нее отвечать», – напоминает главный инженер ООО «Севастопольэнерго» Виктор Шульженко.

Интересно, что в эфире не прозвучало мнение других жильцов комплекса «Фиолент Villagе» – тех, кто своевременно оплачивает коммунальные услуги и работой поставщика электроэнергии доволен. Как рассказали эти жильцы Форпост-Севастополь, они предлагали телеканалу дать комментарий по телефону. Журналисты почему-то отказались. Зато пригласили в эфир главного противника комплекса, депутата Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова. Как сильно он разбирается в электроэнергии – предугадать несложно. Да и он сам не скрывает:

«История мне известна не с точки зрения энергоснабжения, а с точки зрения того, что в 2015-2016 годах мы очень плотно занимались этим проектом», – говорит он.

Далее он традиционно рассказал о том, что комплекс плохо влияет на местную экологию. Но доказательств, конечно же, не представил. При этом сам же Горелов недавно признавал, что «Фиолент Villagе» не может быть источником всех экологических бед мыса.

«Все участки на Фиоленте ухудшают экологическую ситуацию Севастополя. Речь не только о «Фиолент Villagе». Все земельные участки здесь надо как-то подключать к централизованному водоотведению. Вся та вода действительно оседает в выгребных ямах», — говорил Горелов летом этого года.

В эфире «Первого Севастопольского» Горелову и жильцам комплекса вторит член общественной палаты Севастополя Юрий Чайкин, речь которого также изобилует страшилками о жизни людей в комплексе.

«Люди к нам обращаются с криком о помощи. Сейчас мы затронули только один вопрос – электроснабжение… Одна дорога для решения проблем – только в суд. Доказать свою правоту», – резюмирует он.

Интересно, что Чайкин уж никак не может быть лицом, незаинтересованным в этой истории. Как выяснилось, раньше он работал в группе компаний, в которую входит застройщик комплекса «Фиолент Villagе». Однако попался на хищении средств и был уволен. Выступая против комплекса, Чайкин, таким образом, думает не о благополучии его жильцов, а о банальной мести.

Вся эта история с отключением света, да и с работой очистных сооружений, которую муссировали все лето, не более чем заказная травля компании-застройщика. На протяжении нескольких месяцев подконтрольные Алексею Чалому СМИ ищут недостатки в комплексе «Фиолент Villagе», превращая соринки в брёвна. Страдают от этих действий, в первую очередь, жители комплекса. Они не понимают, почему к ним приковано столько внимания – ведь всех людей, за исключением отдельной инициативной группы из нескольких человек, жизнь в комплексе устраивает. Здесь нет проблем с водой, уборкой территории, поливом газонов и прочим. В этом может убедиться любой, кто его посетит. Но, как правило, именно то, что хорошо работает, мешает Чалому как бельмо на глазу. Сам-то он в городе давно ничего не создавал, кроме скандалов.

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер