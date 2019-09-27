Губернатора Краснодарского края заподозрили в сговоре с Навальным

В анонимных телеграм-каналах неизвестные публикуют видеоролик, на котором якобы показана роскошная усадьба, принадлежащая губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. О том, кто стоит за этим, а также причем здесь Алексей Навальный – в материале «КЗ».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев мог выкупить расследование о поместье в станице Динская за 20 млн рублей, об этом сегодня сообщает телеграм-канал “Кремлевский мамковед”. Авторы канала утверждают, что в результате обысков в штабах Навального в распоряжении правоохранительных органов оказались черновики расследований против губернаторов, которые планируют переизбраться на новый срок в 2020 году. В качестве доказательств приводится ролик съемок роскошного поместья в станице Динская, предположительным владельцем которого является губернатор Кубани.

Что на видео?

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На видео с высоты птичьего полета заснято роскошное поместье общей площадью 46 гектар. На территории расположены 7 домов, собственная церковь, фонтан, несколько ротонд, бассейн и два теннисных корта. Как видно из видео и со спутниковых карт, с одной стороны поместье окружено 2-х метровым забором, с другой — рекой, пересушенной тремя насыпными дамбами. Таким образом подступится к поместью, кроме как с воздуха, — невозможно. Подъезд к территории контролирует одна из местных охранных организаций.

Кому принадлежит поместье?

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале, владельцем роскошного поместья является действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Эту информацию подтверждают ряд местных блогеров и местные жители. Отметим, что в СМИ уже попадала информация о воцерквленном губернаторе Кубани, который возвел на собственном участке церковь и присвоил целую реку, дабы защитить себя и гостей поместья от лишних глаз.

При этом, согласно документам, часть земель отведена под сельскохозяйственные нужды и принадлежит ЗАО “40 лет Октября” — организации, ликвидированной в 2008 году. Данные по владельцу остальной части поместья скрыты.

Больше всего возмущения у авторов материала вызывает факт возведения дамб, которые пересушили речку вдоль поместья. Авторы постов ссылаясь на документы, заявляют, что владелец участка трижды нарушил природоохранное законодательство. Кроме того, как видно на видео, со стороны реки, не прилегающей к поместью, также установлен забор, ограничивающий возможность прохода к воде. Иными словами, помимо земель сельхозназначения де-факто также незаконно присвоена целая река.

«Связь Кондратьева и Навального»

Согласно данным авторов телеграм-канала, спустя месяц после съемок поместья с квадрокоптера на счета ФБК поступило свыше 20 млн рублей и якобы сейчас правоохранительные органы прорабатывают версию, что деньги направлены окружением губернатора Кубани с целью предотвратить выход расследования.

При этом, как отмечают сразу несколько российских политологов, которые по неизвестным причинам согласились комментировать «видео с поместьем Кондратьева» на условиях анонимности, черновик действительно мог быть изготовлен в штабе московского оппозиционера: в видео используются аналогичные шрифты, идентичная технология перехода и выделения объектов.

В то же время, политологи отмечают, что переговоров Навального и Кондратьева могло и не быть. По их словам, выпуск видео мог быть запланирован на старт избирательной кампании Кондратьева, а сам губернатор узнал о съемках поместья из сегодняшних новостей.

“ Если всё же допустить, что это видео готовилось в штабе Навального, и на видео действительно поместье Кондратьева, то в самом факте подготовки таких материалов нет ничего удивительного. Через год губернатору края идти на выборы, а С политической точки зрения выпускать ролик за год до Дня голосования бессмысленно: люди просто забудут о компромате, а его повторный выпуск не составит ровным счетом никакой сенсации. В том, что Навальный прорабатывает кандидатов от партии власти заранее, нет ничего удивительного. А вот в информации, что с Навальным удалось договориться о невыходе в свет того или иного расследования, стоит усомниться», — полагает один из опрошенных экспертов.

Позиция редакции

Примечательно, что официального подтверждения опубликованной информации нет. Декларация о доходах Кондратьева говорит о том, что в собственности находится дом площадью 68кв.м. с расположенным под ним участком в 6 соток, а также квартира площадью 226кв.м. В пользовании у Кондратьева находится еще один участок площадью 10 соток со стоящим на нем домом площадью 70кв.м.

Согласно биографии Кондратьева, 25 лет своей жизни он посвятил государственной службе. Соответственно заниматься бизнесом он не имел права. Заработать на роскошное поместье, учитывая официальный доход, он не мог.

В то же время, редакция «КЗ» направит официальные запросы в пресс-службу администрации Краснодарского края с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, полученную видимо от активистов ФБК Алексея Навального.

Источник: https://krivoe-zerkalo.ru/content/gubernatora-krasnodarskogo-kraya-zapodozrili-v-sgovore-s-navalnym.html

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости