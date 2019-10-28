Губернаторы не смогут перекладывать ответственность на Москву

28 октября 2019     18
Губернаторы не смогут перекладывать ответственность на Москву

Администрация президента ввела для глав российских регионов новый KPI (показатель эффективности) — соотношение между рейтингом губернатора и президента. По замыслу кураторов внутренней политики, это нововведение позволит избежать ситуации, при которой глава субъекта РФ перекладывает ответственность на федеральные власти.

«Значение KPI — среднее между рейтингом губернатора и уровнем доверия президенту в его регионе: например, если главе региона доверяют 60%, а президенту — 30%, то суммарное значение показателя будет менее 50%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, в администрации президента считают, что, если рейтинг губернатора выше уровня поддержки главы государства, это может означать, что руководство субъекта РФ перекладывает ответственность на Москву или приписывает себе заслуги Кремля.

Предполагается, что администрация президента в первую очередь ориентируется на данные закрытых опросов фонда «Общественное мнение», которые проводятся раз в три месяца.

В феврале Кремль ввел единые «политические» KPI для себя и регионов. Ключевые показатели эффективности работы власти — доверие к президенту и губернатору в конкретном регионе. Также эффективность губернаторов оценивают по результату на выборах партии «Единая Россия» и провластных кандидатов. В марте стало известно, что в KPI также было включено состояние дорог в регионах.



Понедельник, 28 октября 2019 г. 256

Источник: Портал Информер

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