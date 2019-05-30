Губернатор Севастополя дал старт

30 мая 2019     19
Губернатор Севастополя дал старт

В Севастополе приступили к комплексному благоустройству сквера Астана Кесаева. Старт работам дал губернатор Дмитрий Овсянников.

«Сегодня мы приступили к благоустройству сквера имени легендарного подводника, командира подводной лодки «Малютка» Астана Кесаева. Проект сквера предусматривает детские игровые зоны для детей разных возрастов. Здесь будут обустроены пешеходные дорожки и парковка, проведено трехуровневое освещение, а кроме озеленения появятся навесы, беседки и удобные скамейки. Отремонтируют также внутридворовые проезды, ведущие к скверу. Это будет комплексное благоустройство», – цитирует пресс-служба правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова. 

Глава города отметил, что для осуществления контроля за ходом работ будет создан наблюдательный совет, в который войдут активные местные жители, представители общественных организаций, все предложения и замечания которых, будут обязательно учтены.

По словам представителя подрядчика – компании «Билдинг Технолоджис» Сергея Кобозева, строительные работы завершатся в конце ноября текущего года. 

«Общая территория благоустройства составляет 1,3 га. Запланирована высадка около 40 хвойных деревьев, лиственных – порядка 100, около одной тысячи кустарников, несколько десятков тысяч цветов. Отмечу, что все схемы по расположенным здесь коммуникационным сетям имеются, поэтому соответствующих проблем в ходе строительства не будет», – рассказал Сергей Кобозев. 

В этом году до конца ноября должны быть благоустроены и капитально отремонтированы: парк 60-летия СССР, сквер А. Кесаева, парк Воинской славы в поселке Орлиное, общественное пространство между улицами Андреевская и Ветвистая в Солнечном, а в Каче благоустроят парки у Братской могилы и у памятника «Авиаторам-гвардейцам». 

В плане капитального ремонта на текущий год: скверы на площади Геннериха и проспекте Генерала Острякова,  у памятного знака «Линкору Севастополь», территория у «Мемориала погибшим воинам» в Терновке, сквер по ул. Ласпинская в Орлином, сквер от ул. Маринеско до рынка Шевченковский и сквер в районе дома № 15 по ул. Солнечной в  Балаклаве.  

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Источник: Портал Информер

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