Губернатор Севастополя нашёл, где три недели конь не валялся

25 ноября врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города подверг критике строителей за шумные работы по реконструкции улицы Советская в ночное время.

Он предоставил запись, которую сделали очевидцы, с громкими звуками работы отбойных молотков.

«То там три недели конь не валялся, то мы начинаем в воскресенье, в 11 ночи производить работы отбойными молотками. Я понимаю, что люди наконец-то осознали, сколько им в день прилетает штрафных санкций (за просрочку сдачи объекта), но такого тоже не надо. Не надо за счёт психики людей нагонять давно упущенные сроки», – сказал Развожаев.

Улица Советская должна была быть сдана подрядной организацией еще в октябре.

И.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков заявил, что работы на объекте, согласно новому сроку, будут завершены к 10 декабря.

Напомним, что Михаил Развожаев неоднократно высказывал недовольство ходом проведения реконструкции улицы.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 1032

Источник: Портал Информер