Губернатор Севастополя нашёл, где три недели конь не валялся

25 ноября 2019     12
Губернатор Севастополя нашёл, где три недели конь не валялся

25 ноября врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города подверг критике строителей за шумные работы по реконструкции улицы Советская в ночное время.

Он предоставил запись, которую сделали очевидцы, с громкими звуками работы отбойных молотков.

«То там три недели конь не валялся, то мы начинаем в воскресенье, в 11 ночи производить работы отбойными молотками. Я понимаю, что люди наконец-то осознали, сколько им в день прилетает штрафных санкций (за просрочку сдачи объекта), но такого тоже не надо. Не надо за счёт психики людей нагонять давно упущенные сроки», – сказал Развожаев.

Улица Советская должна была быть сдана подрядной организацией еще в октябре.

И.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков заявил, что работы на объекте, согласно новому сроку, будут завершены к 10 декабря.

Напомним, что Михаил Развожаев неоднократно высказывал недовольство ходом проведения реконструкции улицы.



Понедельник, 25 ноября 2019 г. 1032

Источник: Портал Информер

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