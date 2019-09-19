«Губернатор Севастополя никем не обеспечивался!»

19 сентября 2019     25
«Губернатор Севастополя никем не обеспечивался!»

Правительство Севастополя внесло изменение в положение о департаменте аппарата губернатора. Оно связано с необходимостью устранить замечания Контрольно-счётной палаты (КСП) города.

«Губернатор Севастополя у нас никем не обеспечивался. Соответственно, мы включили губернатора в перечень субъектов, которым предоставляются служебные помещения и имущество. Нам коллеги из Контрольно-счётной палаты сказали, что мы необоснованно губернатора всем обеспечиваем», – отметил и.о. директора департамента аппарата Андрей Демидов.

Врио губернатора Михаил Развожаев поинтересовался, какие могут быть последствия выявленных обстоятельств.

Андрей Демидов подчеркнул, что есть взаимодействие с Контрольно-счётной палатой по этому поводу в рамках консультации, для того чтобы эксперты дали свои замечания и предложения по устранению недостатков.

«Я думаю, вам сейчас ещё и прокуратура даст замечания и предложения», – с иронией заметил Михаил Развожаев.Начальник КСП Юлия Кокарева подчеркнула: «Внесение изменений в положение департамента аппарата губернатора носит скорее технические правки. Закон указывает прямо, что государственные нужды – это в том числе обеспечение деятельности высшего должностного лица – это четко указано в статье 13 ФЗ-44. В данном случае закон у нас соблюдается. Принятое сегодня равительством постановление – это просто устранение юридических недостатков. Отсутствие такой нормы в региональном положении ранее никак не может быть квалифицированно как нецелевое использование средств».


Четверг, 19 сентября 2019 г. 577

Источник: Портал Информер

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