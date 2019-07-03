Губернатор Севастополя подпишет закон об отзыве главы города

Губернатор Дмитрий Овсянников заявил о готовности подписать закон об отзыве главы города, если его примут депутаты Законодательного собрания.

Документу предстоит пройти второе чтение в городском парламенте. Однако в нём уже содержатся нормы, которые, с точки зрения Центральной избирательной комиссии, нарушают действующее законодательство.

Эта тема обсуждалась 3 июля на заседании совета политических партий в правительстве города.

«Закон, который сейчас рассматривается, он на 99,99% соответствует тому закону, который я вносил. Единственное отличие – дополнительный этап процедуры принятия решения после решения суда. ЦИК России сказала, что такой закон принимать нельзя. Если депутаты его примут, то я, наверное, его подпишу. А потом прокуратура будет вынуждена его опротестовать», – заявил Овсянников.

Позицию ЦИК в отношении проекта закона об отзыве губернатора, который сейчас рассматривается в региональном парламенте, объяснил глава севастопольского избиркома Сергей Даниленко.

«Процедура отзыва высшего должностного лица субъекта РФ не может полностью совпадать с процедурой референдума РФ, поскольку отзыв не является референдумом. –>

В существующем проекте предусмотрена процедура, когда наличие оснований для отзыва высшего должностного лица определяется судебными решениями, а затем эти основания становятся ещё раз объектом рассмотрения законодательного органа. –>

Происходит смешение полномочий судебных и законодательных органов, что недопустимо в рамках действующей Конституции РФ», – заявил Даниленко.

Напомним, что 4 июня депутаты Законодательного собрания рассмотрели закон об отзыве губернатора в первом чтении.

Севастополь остался единственным субъектом РФ, где нет такого закона.