Давний обидчик Януковича назначен замгубренатора Ивано-Франковской области

Дмитрий Романюк, получивший известность после того, как в 2003 году, когда он будучи студентом, метнул яйцо в кандидата в президента Украины Виктора Януковича, назначен заместителем губернатора Ивано-Франковской области.

Напомним, что сразу же после попадания яйца, Янукович упал в обморок.

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О назначении Романюка на своей странице в соцсети сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича, человек который рискнул такое сделать — это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области.

Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем о нем еще слышать, как об эффективном менеджере, значительно чаще», — заявил Криклий.

Напомним, что после инцидента 2003 года в отношении студента Романюка было возбуждено уголовное дело.

Ему грозило 4 года лишения свободы, однако в итоге ситуация разрешилась для него благополучно. Затем Романюк стал преподавателем кафедры маркетинга и менеджмента экономического факультета Прикарпатского национального университета им. Стефаника, а спустя 15 лет получил высокий государственный пост.







Суббота, 30 ноября 2019 г. 271

Источник: Портал Информер