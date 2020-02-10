Дальше действовать будем мы!

в своем послании к Федеральному собранию значительную часть своей речи посвятил инициативе внесения изменений в Конституцию. Изменения касаются укрепления суверенитета России, закрепления в Конституции таких базовых ценностей, как семья, совершенствование системы государственного управления и контроля.

Как заявил наш Президент принятие этих изменений возможно только при широком участии граждан России, народа – как главного носителя суверенитета и источника власти.

Уже 16 января , то есть на следующий день после обращения Президента была создана рабочая группа по подготовке изменений к Конституции , которая принимает сегодня предложения от граждан РФ, общественных организаций относительно поправок в Конституцию которые не вошли в президентскую инициативу. Гражданские активисты по всей стране активно включились в этот процесс.

Предложения поступают из всех субъектов. Для того чтобы максимально учесть предложения граждан срок подачи поправок был продлен до 14 февраля.

Президент обратил внимание, что те поправки, которые будут систематизированы и рассмотрены Госдумой , должны в обязательном порядке пройти через самые обширные общественные всенародные обсуждения. Какая форма всенародного обсуждения будет применена станет известно 15 февраля.

При проведении всенародных общественных обсуждений будет организован общественный контроль и за самим процессом волеизъявления. Поэтому представители общественных организаций Севастополя собрались, чтобы высказать свою позицию как относительно поправок, которые предложил президент РФ, так и для того чтобы сформировать инициативную группу по организации общественного наблюдения за процессом общенародного обсуждения поправок в Конституции.

«Севастополь должен показать максимальную активность. Для нас основными задачами являются: мобилизация горожан на общенародное обсуждение, а также организация общественного наблюдения в сам день проведения этих всенародных обсуждений. Это нужно для того, чтобы никто, в том числе, и наши внешнеполитические враги, не смогли бы поставить под сомнение те результаты (а я уверен, что они будут максимально высокими ), которые мы получим в итоге», – отметил член Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов.

Участники собрания высказали ряд предложений относительно изменения в Конституцию, основными из которых стали конституционно закрепленное превалирование суверенитета РФ над международными законами, определение четкой цели, национальной идеи России и др.

«Без большой идеи мы не построим государства. Было бы очень здорово, если от Севастополя консолидированно прозвучит эта идея. Будет замечательно, если Севастополь даст толчок всей России», – заявил Александр «Хирург» Залдостанов и добавил: «С изменением Конституции закончится эра сидящих на заборе. Теперь либо направо, либо налево. Либо ты с Россией, либо ты на той стороне. Двойное гражданство заканчивается. Заканчивается служба двум господам».

«В обновленной Конституции России необходимо четко прописать, какие цели перед собой ставит страна, какое общество мы строим.» – об этом заявил руководитель севастопольского отделения партии «Патриоты России» Иван Ермаков.

Установлен срок для подачи предложений и поправок 11 февраля,предложения принимаются на адрес электронной почты: sevastopol.zaputina@bk.ru, в офисе «Ветераны России», координаторами инициативной группы, все они будут систематизированы и направленны в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию.

По результатам обсуждений собрание, в частности, решило:

– поддержать инициативу президента РФ о необходимости внесения изменений в Конституцию РФ,

– создать в Севастополе инициативную группу для осуществления общественного наблюдения при проведении всенародного обсуждения внесения изменений в Конституцию РФ,

– считать основной целью инициативной группы проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о содержании предлагаемых поправок в Конституцию,

– организовать работу по сбору и подготовке консолидированных предложений от Севастополя по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации и направить их в срок до 14 февраля 2020 года в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию.

– мобилизовать севастопольцев на их участие в процессе всенародного обсуждения и подготовки предложений по внесению изменений в Конституцию РФ,

– принять участие в процессе всенародного голосования в качестве общественных наблюдателей,

– обратиться ко всем общественным организациям и движениям Севастополя с предложением поддержать инициативу президента РФ о внесении изменений в Конституцию РФ,

– в срок до 27 февраля направить в инициативную группу данные на предлагаемых кандидатов для включения их в список общественных наблюдателей,

– обратиться в Севастопольскую городскую избирательную комиссию с предложением заключить соглашение о взаимодействии и включении кандидатов от инициативной группы в число общественных наблюдателей,

– решение о создании инициативной группы направить в Общественную палату РФ и Общественную палату Севастополя,

– направить резолюцию членов инициативной группы в администрацию президента РФ, врио губернатора Севастополя, в заксобрание Севастополя и Севастопольскую городскую избирательную комиссию.

Источник: Портал Информер