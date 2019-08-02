Данные об автовладельцах «умных» машин выставят на продажу

2 августа 2019     19
Данные об автовладельцах «умных» машин выставят на продажу

В России могут начать торговать данными владельцев «умных» машин, способных передавать информацию с бортовых устройств.

Предполагается, что массивы информации будут использованы для проведения таргетированных рекламных кампаний, рассказали в НП «ГЛОНАСС».

«Любые данные от автомобиля можно будет получить только с согласия его владельца», — заявил  «Известия» вице-президента по технологиям «ГЛОНАСС»Евгения Белянко.

По его словам, подобная система может заработать в 2021 году.

ГЛОНАСС планирует собирать у автовладельцев сведения о модели и марке автомобиля, маршрутах передвижения и продолжительности остановок вблизи ТЦ. Тем, кто согласится на передачу данных, будут приходить рекламные предложения на улучшенных условиях — например, они смогут пройти техосмотр со скидкой.

Предполагается, что основными пользователями системы станут автодилеры, станции техобслуживания и онлайн-магазины. За одно обращение, поступившее к ним от рекламы, они будут платить 4-8 рубля.

Затраты на создание сервиса могут составить 3-5 миллионов рублей. В настоящий момент доля «умных» машин, на которые рассчитан проект, составляет 40% от зарегистрированных в России автомобилей.


Пятница, 2 августа 2019 г. 375

Источник: Портал Информер

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