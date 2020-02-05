Данные о заболеваемости коронавирусом в мире на утро 5 февраля

5 февраля 2020     16
Данные о заболеваемости коронавирусом в мире на утро 5 февраля

Количество заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на утро 5 февраля достигло 24 541 (+15,9%) человека. От болезни скончалось уже 493 (+13,2%) человека, большинство из них — жители Китая.

Таким образом, за сутки умерло 65 человек и выявлено почти 4000 новых зараженных.

За пределами Китая выявлено 213 заболевших в 27 странах. Первый случай заражения коронавирусом обнаружен в Бельгии.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано вне Китае, в Таиланде – 25, Сингапуре – 24, Японии – 22, Гонконге – 18, в Южной Корее – 16, Австралии – 13, Германии – 12, США, Тайване – 11.

Между тем, в закрытом на карантин городе Ухань началась массовая операция по спасению домашних кошек и собак. Отряды добровольцев с риском для жизни проникают в квартиры находящихся на лечении людей и спасают оставшихся без присмотра домашних животных. Китайские СМИ сообщают о сотнях спасенных кошек и собак.



Среда, 5 февраля 2020 г. 76

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России запустят социальную аренду жилья
В России запустят социальную аренду жилья

Российский Минстрой приступил к созданию федеральной программы развития социальной аренды жилья. Об этом заявил заместить главы ведомства Никита Стасишин в …


В столовой севастопольского Дворца пионеров подают блюда с тараканами
В столовой севастопольского Дворца пионеров подают блюда с тараканами

В столовой севастопольского Дворца пионеров подают блюда с тараканами. Фотодоказательства в социальных сетях опубликовала председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена …


За свою свободу Зубков будет платить 1 млн
За свою свободу Зубков будет платить 1 млн. рублей в день

Арестованный на днях предприниматель, основатель парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» нанял известного московского адвоката Александра Добровинского. Об этом заявил …


Из Симферопольского водохранилища поднимают автомобиль с погибшей женщиной
Из Симферопольского водохранилища поднимают автомобиль с погибшей женщиной

Как сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым, к 10 утра водолазы обнаружили автомобиль и готовят его к подъему. Машину искали в …


Более 500 морских пехотинцев ЧФ отрабатывают прыжки с парашютом
Более 500 морских пехотинцев ЧФ отрабатывают прыжки с парашютом

Военнослужащие отдельного батальона морской пехоты в рамках воздушно-десантной подготовки выполняют прыжки с парашютом. Более 500 морских пехотинцев выполняют прыжки из …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты