Данные о заболеваемости коронавирусом в мире на утро 5 февраля

Количество заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на утро 5 февраля достигло 24 541 (+15,9%) человека. От болезни скончалось уже 493 (+13,2%) человека, большинство из них — жители Китая.

Таким образом, за сутки умерло 65 человек и выявлено почти 4000 новых зараженных.

За пределами Китая выявлено 213 заболевших в 27 странах. Первый случай заражения коронавирусом обнаружен в Бельгии.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано вне Китае, в Таиланде – 25, Сингапуре – 24, Японии – 22, Гонконге – 18, в Южной Корее – 16, Австралии – 13, Германии – 12, США, Тайване – 11.

Между тем, в закрытом на карантин городе Ухань началась массовая операция по спасению домашних кошек и собак. Отряды добровольцев с риском для жизни проникают в квартиры находящихся на лечении людей и спасают оставшихся без присмотра домашних животных. Китайские СМИ сообщают о сотнях спасенных кошек и собак.







Среда, 5 февраля 2020 г. 76

Источник: Портал Информер