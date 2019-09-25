Две женщины дерзко ограбили старушку в Кемеровской области

25 сентября 2019     10
Две женщины дерзко ограбили старушку в Кемеровской области

Совершенно постыдная история произошла в городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область). О ней рассказал телеканал «360».Две 50-летние женщины встретили у подъезда 80-летнюю бабушку и предложили ей донести сумки с едой. 

Когда вся компания вошла внутрь подъезда, то одна из женщин выдернула из рук старушки ручную кладь. Пожилая дама попыталась вырвать сумку из рук мошенницы, но та ее толкнула и сбила с ног.
Затем воровки, вместе с пакетами, выбежали из-подъезда дома и скрылись. Бабушка лишилась покупок на сумму 2000 рублей.

Полицейские уже задержали женщин и выяснили, что они были ранее судимы за аналогичные преступления. Теперь им грозит тюремный срок до семи лет.


Среда, 25 сентября 2019 г. 184

Источник: Портал Информер

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