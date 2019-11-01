Движение по четырем полосам от границы автоподхода к Крымскому мосту снова открыто

Компания «ВАД» возобновила движение по двум полосам в каждом направлении на участке протяженностью 8,5 км от автоподхода к Крымскому мосту до Багеровской развязки. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Компания «ВАД» снова открыла движение по четырем полосам от границы автоподхода к Крымскому мосту с трассой «Таврида» до Багеровской развязки. Это сделано для того, чтобы максимально облегчить дорогу для автомобилистов, выезжающих из Крыма и въезжающих на полуостров по Крымскому мосту. Четыре полосы на этом участке будут открыты до марта следующего года», – Назаров.

Он уточнил, что весной, когда установятся благоприятные погодные условия, строители «Тавриды» начнут укладку третьего слоя асфальтобетона на первом этапе, для чего снова переведут движение на две полосы.

Справка:

«ВАД» открыл движение по всем четырем полосам «Тавриды» от автоподходов к Крымскому мосту до Багеровской развязки в июне 2019 года для разгрузки трассы во время курортного сезона.

На тот момент еще не был завершен весь комплекс работ: укрепительные работы, работы по установке технических средств организации движения, знаки индивидуального проектирования и прочее.

Чтобы закончить работы в полном объеме, генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» в начале сентября снова закрыл для движения две полосы на данном участке.

Общая готовность «Тавриды» составляет уже 77%. Первые машины поедут по четырем полосам трассы от Керчи до Севастополя в сентябре следующего года. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

Строительство новой трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД».

Четырехполосная автодорога первой технической категории станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км).

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 573

Источник: Портал Информер