Движение через Крымский мост будет ограничено на неделю

11 декабря 2019     21
Движение через Крымский мост будет ограничено на неделю

Движение по Крымскому мосту может быть ограничено на период с 18 по 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта России.

«Министерство транспорта Российской Федерации информирует участников дорожного движения о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00.00 18.12.2019 по 23.59 25.12.2019», – говорится в сообщении.

Напомним, что железнодорожное сообщение Крым с материковой частью России будет открыто в конце декабря.

Грузовые поезда пойдут на полуостров через Крымский мост в июне 2020 года. 



Среда, 11 декабря 2019 г. 283

Источник: Портал Информер

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