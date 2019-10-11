Двое голодающих депутатов партии «Единая Россия» украли у детей котлеты, выгребли ягоды из киселя, а также отобрали овощи и соки

Два депутата из Челябинской области – один из Законодательного собрания, а другой рангом пониже, районного масштаба – организовали себе кормушку в детских лагерях отдыха.Дружно взявшись за организацию питания школьников, депутаты Анатолий и Александр Вершинины скушали мясо, рыбу, молоко, яйца и сливочное масло, предназначавшиеся подрастающему поколению в четырёх лагерях отдыха, стырили котлеты, выгребли ягоды из киселя, а также отобрали у детей овощи и соки.Вершинины – выкормыши так называемых челябинских «младогадов», прославившихся воровством «талонов на питание» у Путина и Назарбаева. Но когда президентов поблизости не наблюдается, приходится отжимать котлеты у детей.

В распоряжении СМИ оказался документ, наглядно демонстрирующий, как «слуги народа» заботятся о детях, беря на себя труд по организации питания в летних лагерях отдыха.

И хотя это данные за 2018-й год, а сейчас уже октябрь 2019-го, этот материал на тему «Как я провёл лето в концлагере благодаря депутатам Вершининым», вполне актуален.

К тому же беспредельное воровство продуктов, обнаруженное в лагерях Копейского городского округа, наблюдалось, по документа, и в 2016, и в 2017 годах, то есть является систематическим.Иными словами, эти две… голодающие персоны обжирают детей уже который год подряд.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Челябинской области направило тогдашнему заместителю главы Администрации Копейского городского округа Владимиру Бисерову и начальнику местного Управления образования Алексею Ангеловскому информацию об итогах отдыха детей в детских лагерях за I смену 2018 года (документ 05/11.1-1240 от 8 августа 2018 года).

Как информирует этот документ, специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Копейск и Красноармейском районе проверили 17 местных лагерей – 2 загородных и 15 дневного пребывания.Также были проверены компании, которые организовывали в этих лагерях питание –(ИНН 7452109140) и ООО(ИНН 7430028843) которое как раз и принадлежит депутату Копейского городского округа, брату депутата Законодательного собранияДепутат Копейского городского округа Александр Вершинин (налицо хроническое недоедание)Депутат Законодательного собрания Анатолий Вершинин (недоедает вдвое больше, чем брат)Так, в загородном лагере «Орлёнок», принадлежащем Копейскому машиностроительному заводу,Это подтверждают протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения, выданные филиалом ФБУЗ

Итак, калорийность горохового супа, сваренного для детей, составила 84% от нормы. За счёт чего именно недобрали килокалории?

Явно не за счёт гороха. А сколько там мяса-то в этом супе? Чтобы общая калорийность снизилась аж на 16%, надо было упереть почти всё мясо – что, видимо, и было сделано.





То, что воровали именно мясо, доказывает и проверка калорийности жаркого, которая оказалась всего 62%. То есть треть мясного блюда у каждого ребёнка тупо отобрали. Такое вот «жаркое по-домашнему».

В лагере дневного пребывания при школе №2 Копейска (где, кстати, детей поили водой из фонтанчика, не соответствующей нормам качества) тоже обнаружено воровство продуктов.Рассольник «Ленинградский» по показателю калорийности не соответствовал меню-раскладке на 12%. Что можно вытащить из кастрюли с рассольником? Или, точнее, не доложить? Явно не перловку с солёными огурцами. Опять-таки, наверняка воровали мясо.



Кстати, в этом лагере детям пожалели даже дешёвой аскорбиновой кислоты для витаминизации блюд. Хотя витамин C и стоит копейки, но если его воровать каждый день…

Но больше всех отличилось депутатское ООО «Доверие Плюс» – организатор питания в лагерях дневного пребывания на базе школ №№6, 15, 47 и филиала школы №47. ООО «Доверие Плюс» принадлежит депутату Копейского городского округа Алексею Вершинину (ИНН: 741111678327), который является братом депутата Заксобрания Анатолия Вершинина.

Это «Доверие» нарушило столько СанПиНов, что их перечисление заняло у сотрудников Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей почти полстраницы машинописного текста.

Во-первых, депутат Вершинин попытался заразить детей колиморфными бактериями (кишечной палочкой).



Его компания «Доверие Плюс», как установила экспертиза, вместо компота из сухофруктов поила детей варевом, которое не соответствовало гигиеническим нормативам.

Во-вторых, депутат Вершинин поил детишек молоком с истёкшим сроком годности (не пропадать же добру).

Тут даже экспертиза не понадобилась: 20 июня в пищеблоке детского лагеря на базе школы №47 проверяющие обнаружили в холодильнике молоко «Санарское» со сроком годности 5 суток, выпущенное 15 июня (то есть срок годности истёк 19 июня).

В-третьих, депутат Вершинин кормил детей гнилыми овощами.

Проверяющие только в ходе

выборочных проверок заставили ООО «Доверие Плюс» выбросить 245 кг овощей.

В-четвёртых, депутат Вершинин ухитрился выхлебать из киселя плодово-ягодного аж треть питательных веществ.

В итоге дети получили разбодяженный кисельчик с калорийностью 67% от нормы.

Пятое, депутат Вершинин решил, что говядину должен лопать он, а детям сойдёт и дешёвая свинина.

В детских лагерях отдыха, которые обслуживало ООО «Доверие Плюс», котлеты «Школьные» по документам готовили из говяжьего, а на деле – из свиного фарша (более жирного, менее полезного и куда более дешёвого). Проверка установила, что говядину в пищеблоки вообще не завозили.Сколько конкретно наворовал депутат Вершинин, проверяющие не подсчитали. Известно лишь, что в лагерях дневного пребывания, которые обслуживали депутатское «Доверие Плюс», на двухразовое питание ребёнку выделялось 127 рублей.

Также установлено, что ООО «Доверие Плюс» не выполнило нормы питания по молоку, мясу, рыбе, яйцам, маслу сливочному, овощам, соку и кисломолочным продуктам. Зато по крупе и бобовым норму перевыполнили почти в 1,5% раза! То есть детям для сытости давали побольше каши и гороха. Превышение нормы обнаружилось также по муке, которой, видимо, «забеливали» супы и подливы для повышения калорийности.Влияет ли депутатский статус на получение доступа к кормушке?

Помогает ли воровать у детей котлеты?

Анализ бизнеса ООО «Доверие плюс» (юридический адрес Челябинская обл., г. Копейск, ул. Польская, 1/2) позволяет ответить на этот вопрос утвердительно. Эта компания, учреждённая 8 августа 2017 года Александром Сергеевичем Вершининым (родился 4 апреля 1981 года) успела выиграть 5 госконтрактов на сумму 3 499 680 рублей.

При этом 4 контракта на сумму 2 772 180 рублей были чудесным образом выиграны у МОУ Средняя общеобразовательная школа № 6 Копейского городского округа. В той самой, где говяжьи котлеты меняли на свиные. И все контракты получены без конкуренции!

– Так, контракт № 57411014130170000070000 от 1 ноября 2017 года взят ООО «Доверием плюс» по максимальной цене (292 500 рублей), поскольку только эта компания и заявилась на торги.

– С контрактом № 57411014130180000010000 от 9 января 2018 года ситуация аналогичная: один участник, лот взят по максимальной цене (859 500 рублей).

– То же самое и с контрактом № 57411014130180000060000 от 25 мая 2018 года. Один участник, максимальная цена (уже цена контракта 868 680 рублей, аппетиты депутата Вершинина растут).

– Контракт № 57411014130180000100000 от 3 сентября 2018 года – всё то же самое, максимальная цена (цена 751 500 рублей).

Стоит обратить внимание, что все четыре закупки по вышеуказанным лотам были проведены в виде конкурса, а не электронного аукциона, что само по себе ограничивает количество потенциальных участников в связи с особенностью процедуры, осложняющей подачу документов, а также снижает прозрачность торгов.

Очевидно, что если бы торги были проведены в виде аукциона, то на него заявились бы качественные поставщики и школа смогла бы сэкономить 15-20%.

Так и действует некоррумпированное руководство – устраивает аукцион и анализирует заявки конкурирующих фирм, старающихся предложить самую низкую цену.Но директор школы №6 Ким Владимир Георгиевич, проработавший на этой должности с 6 июня 2006 года по июнь 2018-го, а затем и его преемница Евгения Юрьевна Подорванова, севшая в директорское кресло 15 июня 2018 года, почему-то не хотят привлекать других поставщиков и оказывают особое доверие именно депутатскому ООО «Доверие плюс».

Наверное, ценят «высокое качество» школьного питания, которое поставляет эта компания.

Воровать котлеты со статусом депутата Копейского собрания, конечно, довольно удобно. А ещё удобней, когда твой брат – депутат областного парламента.

Анатолий Вершинин тоже плотно обосновался в Копейске. Он ведь выходец из этого города, родился тут 8 апреля 1985 года. И, депутатствуя, подгрёб под себя контроль над ЖКХ Копейска, назвав себя «коммунальным омбудсменом».

В соцсетях Анатолий Вершинин бодро сражается с сосульками и защищает граждан от фекалий. Вот только почему-то защищать детей от компота с кишечной палочкой, сваренным его братом, «омбудсмен» не спешит.У Александра Вершинина, владельца ООО «Доверие Плюс», тоже есть страница в соцсетях. Там он регулярно делает перепосты записей депутата Государственной думы Владимира Бурматова, одного из лидеров челябинских молодогвардейцев.

Сами братья Вершинины также относятся к этой политической группировке, прославившейся рейдерским захватом автостоянок, заказными пикетами, дебошем в самолёте, фраппированием китайцев, а также воровством талонов на питание у Путина и Назарбаева и другими захватывающими подвигами.

Возможно, что именно ограбление экс-замминистром экономического развития региона Антоном Бахаевым стола двух президентов на международном форуме, проходившем в Челябинске, и стало примером для депутатов Вершининых. Жаль только, что президенты заглядывают на Южный Урал не так часто, поэтому приходится подкармливаться у детишек.







Пятница, 11 октября 2019 г. 25

Источник: Портал Информер