Дворец культуры рыбаков с размахом отметил свой юбилей

4 октября Дворец культуры рыбаков отпраздновал свой 40-летний юбилей грандиозной развлекательной программой, ставшей главным культурным событием этого года в Севастополе. Сотни гостей, в числе которых не только первые лица города-героя, но и севастопольцы, на глазах которых творилась история ДКР, пришли поздравить учреждение культуры с праздником и выразить благодарность за многолетнюю творческую, воспитательную и патриотическую деятельность.

Началось торжество на площади Дворца культуры. Уникальная развлекательная программа могла удовлетворить вкус даже самого искушенного гостя. Возвышающиеся ходулисты поражали своими трюками, немногословные мимы увлекали детей и взрослых в мир действа и фантазии. Для любителей и фанатов фотографии были специально организованы сказочные фотозоны с элементами декораций театрализованных постановок Дворца культуры, позволяющие стать частью любимой сказки детства.Главной частью празднества стал проход творческих коллективов ДКР по знаменитой яркой и именитой красной дорожке под аккомпанемент оркестра ЧВВМУ им. П.С. Нахимова. Ильдаром Дусалиевым были представлены ведущие артисты Дворца, победители всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, уже полюбившиеся и известные севастопольцам. Коллективы были встречены овациями и восторженными улыбками. Вне сомнений, артисты, известные не только в пределах Севастополя, но и по всей России, западают в душу зрителям своими оригинальными, новаторскими постановками и самоотверженным подходом к своему делу.

Гостям торжества также представилась возможность пройти по красной дорожке и почувствовать себя настоящими звездами мирового масштаба.Гвоздем празднования юбилея стал «Бал Золотой рыбки», концертная программа которого, как и всегда, была наполнена яркими, впечатляющими выступлениями артистов. Каждый из выступающих своим номером выражал благодарность и любовь к Дворцу культуры, как к своему Дому, благодарил коллектив, который уже стал семьей за долгие годы совместной работы.

В этот вечер Золотая рыбка исполняла самые смелые желания гостей, раскрывая привычные границы творчества и искусства. Без сомнения, каждый зритель смог почувствовать себя в настоящей сказке на балу. Постановка была подготовлена специально под юбилей Дворца.

Хозяйка бала – директор Дворца культуры рыбаков, заслуженный работник культуры Татьяна Зенина – поприветствовала всех присутствующих в зале и пригласила гостей стать частью волшебного вечера, когда исполняются желания.

, — сказала Татьяна Зенина.

В торжественной обстановке на сцене учреждения культуры были озвучены поздравления от министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединского, временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя М.В. Развожаева, депутата Государственной Думы, секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Д.В.Саблина, депутата ГД Д.А.Белика, а также коллективов Домов народного творчества и Дворцов культуры различных регионов РФ.

Почетными гостями концерта стали первые лица города: заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя Т.Г. Лобач, начальник главного управления культуры города Севастополя Н.И.Краснолицкий и председатель севастопольского Морского собрания В.П. Кот. Работникам и творческим коллективам Дворца культуры на сцене были вручены многочисленные благодарности и грамоты за служение искусству. Гости отмечали уникальность Дворца культуры рыбаков, не находя аналогов учреждению культуры во всем Севастополе. Поздравления и пожелания лились со сцены рекой.

Вели торжество непревзойденные, талантливые, харизматичные ведущие Дмитрий Морозов и Инна Кулик. Для гостей торжества выступили лучшие коллективы и солисты Севастополя: заслуженная артистка России Ольга Панкратова, заслуженные артисты Севастополя Дмитрий Морозов и Вячеслав Музыченко, очаровательные певицы Анна Скляр, Мария Мандзий, Ирина Князева и Снежана Варданашлвили, а также хореографические ансамбли «Атлантика», «Мириданс», «Мистериум», образцовая балет-студия «Классик», севастопольская школа-студия Аллы Духовой «Тодес», вокальные ансамбли «Чаривницы», «Играй, гармонь», «Лейся, песня», «Маленький принц», юная солистка музыкального театра «Проект 8692» Евангелина Астахова, ансамбль барабанщиц и Константин Неделев, а также государственный ансамбль «Чёрное море» и шоу-группа «Мюзик-экс» Севастопольского центра культуры и искусств.

Специальным гостем концерта стала финалистка международного телевизионного шоу «Голос», победительница телепроекта «Точь-в-точь». Еще будучи маленькой девочкой, российская певица выступала на сцене Дворца культуры в составе ансамбля «Мультимакс».

Зал аплодировал стоя долгое время, а на глазах многих зрителей и артистов блестели слезы от трогательных выступлений, посвященных любимому и родному Дому. Подвела итоги торжества хозяйка бала Татьяна Зенина, поблагодарив всех гостей за поздравления, за то, что каждый этим вечером разделил с коллективом этот праздник, после чего пригласила зрителей на площадь Дворца, где специально был подготовлен сюрприз.

Огненное шоу в исполнении профессионалов, озаряющее вечерний Севастополь, оставило в сердцах зрителей незабываемые впечатления и яркие восторженные эмоции, которые еще долгое время будут сопровождать севастопольцев в золотую осеннюю пору.Стоит отметить, что файер-шоу не стало завершающей точкой в праздновании юбилея учреждения культуры, а оставило жирную запятую, ведь лучший Дворец культуры рыбаков будет продолжать радовать и удивлять своих гостей дальнейшими уникальными постановками, свежими идеями и большими праздниками с открытием нового творческого сезона. И двери Дворца культуры рыбаков всегда открыты для любого желающего погрузиться в атмосферу высокого искусства.





Понедельник, 7 октября 2019 г. 134

Источник: Портал Информер