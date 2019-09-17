Двухуровневые квартиры в Севастополе от «ИнтерСтрой»

17 сентября 2019     8
Двухуровневые квартиры в Севастополе от «ИнтерСтрой»

Статус двухуровневых квартир всегда ассоциируется с материальным благополучием и роскошью, а когда у вас есть шанс любоваться бескрайним Черным морем и волшебными закатами – это вообще бесценно!

Кроме того, квартира с двумя этажами часто помогает воплотить интересные задумки: например, разграничить функциональные зоны или применить оригинальные дизайнерские решения.Двухуровневые квартиры в сданном ЖК «Дом на Корчагина» – великолепный вариант для тех, кто не хочет ждать и предпочитает готовые экономичные решения!

Это настоящая мечта, открывающая огромное поле для творчества: хорошо спланированный дизайн позволяет создать стильное и удобное пространство для жизни. По уровню комфорта такие квартиры не уступают таунхаусам и частным домам, всегда будут выглядеть индивидуально, стильно, изысканно и неповторимо.

Среди достоинств ЖК «Дом на Корчагина» – высокая степень готовности, отличное расположение, непосредственная близость благоустроенного городского пляжа.

Здесь есть всё, что нужно для комфортной жизни и отдыха.

В «Доме на Корчагина» большой выбор двух- и трехкомнатных квартир с интересными, функциональными и просторными планировками. 

«ИнтерСтрой» позаботился о комфорте: в квартирах установлены современные газовые котлы, обеспечивающие независимое индивидуальное отопление и горячее водоснабжение, которое можно регулировать самостоятельно. Все балконы и лоджии застеклены.

Для комфортного проживания жильцов во дворе дома будет установлена современная безопасная детская площадка, оборудована спортивная и прогулочная зона, парковка. Играющих на детской площадке детей будет видно из окон Ваших квартир.

Купить квартиру у моря – значит ощутить благотворное воздействие чудесного черноморского климата и свежего целебного воздуха на организм, прилив сил и ощущение счастья.


Вторник, 17 сентября 2019 г. 187

Источник: Портал Информер

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