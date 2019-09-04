Двух военнослужащих ЧФ РФ приговорили к шести годам за наркоторговлю

4 сентября 2019     16
Двух военнослужащих ЧФ РФ приговорили к шести годам за наркоторговлю

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих к 6 годам заключения за работу на наркоторговца. Об этом сообщила пресс-служба военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

«Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда (двум военнослужащим) назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. В августе 2019 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», – говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащие в 2018 году получали инструкции от неустановленного лица о том, где находятся тайники с крупными партиями наркотиков, которые они должны были расфасовать и перепрятать по другим тайникам. За свои действия они получали оплату биткоинами.

«При следовании к месту оборудования тайников их остановили сотрудники правоохранительных органов. В ходе досмотра транспортного средства все находившееся при них наркотические средства обнаружили и изъяли. В дальнейшем было изъято и наркотическое средство, ранее заложенное ими в закладки», – добавили в пресс-службе.

Судили военнослужащих по части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой и в крупном размере).


Среда, 4 сентября 2019 г. 39

Источник: Портал Информер

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