Девочек в Крыму рождается больше, чем мальчиков

28 ноября 2019     15
Девочек в Крыму рождается больше, чем мальчиков

На прошлой неделе численность регистрации рождения девочек  в Крыму немного превосходит количество рождения мальчиков, как и еще неделей ранее. В частности, отделами ЗАГС зарегистрировано 171 мальчиков и 176 девочек. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Крыма.

Как отмечается в департаменте ЗАГС Минюста Крыма, разница небольшая, но если и в дальнейшем она будет похожей, за некоторый промежуток времени Крым выйдет на несвойственные для всех российский регионов данные, ведь уже несколько лет подряд традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек.

Отмечается, что с 19 по 23 ноября два свидетельства о рождении выданы родителям одной двойни в Евпатории и двум семейным парам – родителям новорожденных в Симферополе.

Кроме того, детей, наряду с привычными и распространенными именами, – Максим, София, Александр, Дарья, Осман, Фериде, Кирилл, Мария, Алиса, Иван, называли редкими и необычными — Билкис, Мирон, Родион, Аксения, Элянора, Ирада, Алмаз, Илана, Златослава.



Четверг, 28 ноября 2019 г. 27

Источник: Портал Информер

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