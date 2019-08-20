Девочка пострадала в ДТП в Ялте

Водитель вылетел за пределы проезжей части в Ялте и сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Водитель автомобиля Daewoo Super Salon, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Ялты, не выбрав безопасную скорость движения по мокрой дороге, не учел дорожную обстановку и допустил занос автомобиля вправо за пределы проезжей части, где совершил наезд на стоящего несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения», – говорится в сообщении.

Девочка получила многочисленные телесные повреждения и доставлена в больницу. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение водителем скоростного режима.

По факту происшествия проводится проверка.





Вторник, 20 августа 2019 г. 271

Источник: Портал Информер