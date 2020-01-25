Девушка из Севастополя получила травмы, катаясь на санках

25 января 2020     7
Девушка из Севастополя получила травмы, катаясь на санках

22-летняя жительница Севастополя врезалась в дерево, катаясь на санках. Инцидент произошел в пятницу на 26-м километре автодороги «Ялта-Соколиное». Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена спасателей.

«Прибыв к пострадавшей, спасатели выяснили, что она, катаясь на санках, столкнулась с деревом. Специалисты оказали ей первую доврачебную помощь, проведя иммобилизацию», — рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Пострадавшую эвакуировали на носилках к автомобилю спасателей и транспортировали в с. Соколиное, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.



Суббота, 25 января 2020 г. 59

Источник: Портал Информер

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