Девушки с пониженной социальной ответственностью запустили флешмоб в поддержку изнасилованной коллеги

В поддержку изнасилованной в Уфе проститутки Марии жрицы любви со всего мира запустили флэшмоб. По мнению проституток, если девушка оказывает секс-услуги не значит, что она может становиться жертвой сексуального насилия.

Напомним, Мария обвинила 24-летнего нигерийского студента Айо Осия в изнасиловании и разбое. Иностранный студент своей вины не признает, а его адвокат Рамиль Гизатуллин считает, что флэшмоб в поддержку Марии – не спонтанная акция, а хорошо спланированная провокация.

Он утверждает, что Мария давно занимается проституцией и является представительницей самоорганизованного сообщества уфимских путан со своей структурой и иерархией.

«А если проституция законодательно запрещена, то подобное сообщество является преступным», – заявил Гизатуллин т отметил, что таким образом, Мария фактически является главарем преступного сообщества.

Он также возмутился тем, что сайт, на котором размещены объявления об интим-услугах, в том числе от Марины, не заблокирован Роскомнадзором.

Гизатулин также заявил, что Мария уже в возрасте и, видимо, использует уголовное дело, чтобы «не выйти в тираж», а стать «мамочкой».

Правозащитница Марина Авраменко заявила, что защита нигерийца пытается исказить картину произошедшего. Женщина оказывает проституткам юридическую помощь, а также выступает менеджером по связям с общественностью Форума секс-работников России.

По ее словам, проститутки являются одной из самых уязвимых перед насилием социальных групп, поэтому это уголовное дело очень показательно. Она также заявила, что сторона защиты оказывает психологическое давление на Марию.

«Вина Айо Осиа в совершении разбоя и изнасилования полностью доказана материалами уголовного дела. Защита обвиняемого пытается преподнести общественности искаженную картину дела и вызвать вражду и ненависть к потерпевшей», – заявила российским СМИ Авраменко.

Источник: Портал Информер