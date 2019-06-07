Девять севастопольских школьников не явились на ЕГЭ

7 июня 2019     12
Девять севастопольских школьников не явились на ЕГЭ

В Севастополе выпускной экзамен по английскому языку сегодня сдавали более 150 ребят. Не явились на испытания 9 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Центра качества оценки образования.

«В случае, если причины (неявки) окажутся объективными, всем участникам будет предоставлена возможность сдать госэкзамен в резервное время», – заявила директор центра Дарья Крузе.

Еще около десяти выпускников опоздали из-за транспортных заторов. Все они были допущены к экзамену.

В пункте сдачи устного экзамена на базе школы №38 специалисты констатировали скачки напряжения в электрических сетях, возникшие из-за грозы. Это привело к незначительному сбою в работе станций записи ответов. Однако в 11:05 экзамен возобновился в штатном режиме.

Ранее и.о. вице-губернатора Иван Кусов заявил, что в Севастополе задержат начало сдачи ЕГЭ, чтобы дождаться опоздавших из-за транспортных заторов.

Источник: Портал Информер

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