Девять человек хотят стать главой администрации Симферополя (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Сегодня, 24 октября, в Симферопольском городском совете сделали заявление о том, что девять претендентов подали документы для прохождения конкурса на замещение должности главы администрации столицы Крыма.

«Согласно установленному порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя по результатам приема документов для участия в конкурсе в Симферопольский городской совет поступили документы от девяти человек, из которых трое кандидатов обратились с письменными заявлениями, содержащими просьбу о переносе срока приема документов по уважительным причинам», – заявили в городском совете.

Документы на конкурс поданы от экс-депутата горсовета, индивидуального предпринимателя Степана Кискина, заместителя директора ООО «Единая Республиканская Тендерная Компания» Дмитрия Бондарева, гендиректора «Управляющей компании «Новый Чехов» Валерия Турецкого, директора муниципального бюджетного учреждения культуры Симферополя «Детский парк» Антона Якулевича, экс-руководителя горадминистрации, советника главы Крыма по вопросам местного самоуправления Симферополя Натальи Маленко, регионального директора ООО «Продекс» Антона Ганина, председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру республики Александра Спиридонова, директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Метроград» Елены Проценко и министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова.

Председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев подтвердил, что документы на участие в конкурсе подали девять человек. Три кандидата написали заявления перед окончанием приема документов с просьбой о продлении им на два дня сроков приема.

Завтра состоится сам конкурс.







Четверг, 24 октября 2019 г. 213

Источник: Портал Информер