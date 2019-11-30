Действия правительства Севастополя против уличной торговли иногда смахивает на открытое похищение имущества граждан

Наконец депутаты озаботились торговле в неустановленных местах. Даже созвали совещание по этому поводу, на котором, с подобающем мероприятию, серьезными лицами, говорили умные, добрые слова. Читая, слезы не мог остановить, так и хотелось написать «Золотой ты человек, Юрий Венедиктович, все о народе, все о народе думаешь».

Но на деле это не совсем так.

Действительно, торговля с рук. В неустановленных местах проблема не простая. Мнения как всегда полярны, от «для многих это единственный способ выживания», до «трактором барыг снести надо»

В таких сложных вопросах истина и пути решения находятся, как правило, где- то посередине, если конечно находятся.

Не претендуя на первенство и тем более на сенсацию, скажу, что у нас в городе этот вопрос решается своеобразным и явно выходящим за пределы разумного, не говоря уж о законе, способом.

Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть видеоролики, размещенные пользователями соцсети «ВКонтакте».

Недавно я стал свидетелем такого действа. Вернее подошел уже после того как все свершилось.

Продавцы – женщины преклонного возраста на коленях собирали с асфальта разбросанные овощи, бормоча проклятия и некоторые пожелания в адрес местного правительства.

Это происходило несколько дней назад на пл. 50-летия СССР. Как удалось выяснить, молодчики в зеленых светоотражающих куртках, просто отбирали у уличных торговцев ящики с продуктами и кидали их в свои машины. Никакой описи изъятой продукции, опечатывания, взвешивания не производилось. Они даже ни с кем в беседы не вступали, все делали, молча, возможно, судя по их азиатским лицам, они просто не владеют русским языком.

Вот где ФМС стоит поработать, уточнить, насколько законно они трудоустроены.

Все это мало напоминает целенаправленную работу правительства по борьбе с торговлей в неустановленных местах, зато очень смахивает на открытое похищение имущества граждан – действие, прямо предусмотренное Уголовным кодексом нашей страны.

Теперь давайте представим, что пострадавший от уличного налета установит, куда отвезли отобранную у него продукцию. Явится в это место и скажет: «да, я виноват, составьте на меня протокол за незаконную торговлю, и верните изъятое».

Даже в этом случае вернуть будет невозможно, все помидоры и яблоки одинаковые. Их никто не описывал и не взвешивал.

Скорее всего в ответ услышит издевательское «докажите что это Ваше». Именно такую фразу мы уже слышали на видеоролике.

Интересный вопрос, куда девают изъятую (отобранную) продукцию. Сами реализуют через доверенных лиц или утилизируют, составляя соответствующие акты и проводя видеофиксацию.

Поскольку на представительном совещании в Заксобрании эта тема не поднималась вовсе, как будто она не существует или о ней слыхом не слыхивали, то мы намерены разобраться в этой ситуации.

Будем благодарны за любую информационную помощь.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Борис Бритва

Источник: Портал Информер