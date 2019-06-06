Демократия у «чалистов», как «дышло»

Депутаты Севастопольского заксобрания из «команды Чалого» в очередной раз продемонстрировали, что власть им нужна только как средство и механизм личного приумножения материальных благ заоблачными для простого севастопольца зарплатами в сотни тысяч рублей ежемесячно.

За пять прошедших лет депутаты из «команды Чалого» НИЧЕГО не сделали ни для города, ни для севастопольцев.

Жирно жили, вкусно ели, сладко пили, что-то рассказывали в микрофон на заседаниях про «злыдней» губернаторов и, наговорившись, задорно плясали на балах – вот и весь итог их трудов на благо народа. Пять лет «команда Чалого» вела и продолжает вести борьбу на уничтожение исполнительной власти в городе по одной простой причине: губернаторы и чиновники МЕШАЛИ им власть в регионе ПОЛНОСТЬЮ узурпировать и приватизировать под одного человека. Под дымовой завесой демократической риторики в Севастополе на протяжении пяти лет «чалистами» осуществлялась попытка реставрации властного абсолютизма в отдельном субъекте Российской Федерации в самой уродливой его форме. Находясь сейчас в глубоко расстроенных чувствах по причине осознания того, что после новых выборов в Законодательное собрание Севастополя им более не властвовать, «команда Чалого», агонизируя, сочинила закон «О порядке отзыва губернатора Севастополя». Так сказать, решив громко хлопнуть дверью на выходе вон. Просто ТУПО переписали федеральный, засунув в текст «севастопольский суд», «непосредственную демократию», «основные термины и понятия» и прочие многословные «разъяснениями» своего «законотворческого» плагиата. Местами, весьма любопытный документ. В главе 1 «Общие положения» и статье 1 этой главы «Право отзыва губернатора Севастополя» говорится следующее: «Право отзыва Губернатора города Севастополя является одной из форм осуществления непосредственной демократии, а также одним из средств контроля избирателей за осуществлением Губернатором города Севастополя своих полномочий, закрепленных законодательством».

В параграфе 1 статьи 7 «Основания отзыва» уточняется: «Отзыв возможен по одному из следующих оснований: 1) нарушение Губернатором города Севастополя федерального законодательства и (или) законодательства города Севастополя, факт совершения которого установлен Севастопольским городским судом; 2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение Губернатором города Севастополя своих обязанностей, установленное Севастопольским городским судом В параграфе 2 статьи 7 говорится:

«Обратиться в Севастопольский городской суд с заявлением об установлении фактов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе политические партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, а также группа граждан Российской Федерации в количестве не менее 100 человек, проживающих на территории города Севастополя и обладающих активным избирательным правом на выборах Губернатора города Севастополя».

Процедуру запуска подготовки и проведения «голосования по отзыву» осуществляет некая «инициативная группа», согласно пункту 7, статье 2 «Основные термины и понятия» главе 1 «Общие положения» данного закона «от чалистов». Хотя в реальности, то есть на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне, всё выглядит так: – непосредственная демократия – это ПРЯМЫЕ выборы губернатора города (региона) большинством голосов жителей города (региона), имеющих право голосовать. Прямые – то есть без всяких «выборщиков» и «инициативных групп» из «чалистов» или прочих общественно-политических садомазохистов.

В этом смысле выборы губернатора Д.Овсянникова на ныне занимаемый им пост были проведены в рамках этой самой «непосредственной демократии», по действующим законов Российской Федерации. Без нарушений. В рамках «непосредственной демократии» и законов РФ легитимно лишиться своего поста губернатор может ТОЛЬКО по итогам следующих выборов. Существует ли механизм досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации? Да, существует. Согласно федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) президентом РФ прекращаются досрочно в случае: а) его смерти; б) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации. в) его отставки по собственному желанию; д) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; е) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; з) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; и) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства». Из всех пунктов Федерального закона «чалисты» в своём «закончике отзыва» решили использовать только один – пункт б): «отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации». Но вот в чём закавыка, а именно – по ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ для «выражения недоверия» ОБЯЗАНЫ быть СНАЧАЛА предоставлены ФАКТЫ, которые РАССМОТРИТ суд и ВЫНЕСЕТ своё РЕШЕНИЕ.

И уже на основании доказанных в суде фактов решение о недоверии высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации принимается: «…двумя третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов». Теперь понятно столь оголтелое стремление «летающего че» иметь личный контроль над 2/3 депутатов Законодательного собрания Севастополя? Губернатора выбирают сотни тысяч человек, а дюжина с небольшим ставит себя ПРОТИВ этих тысяч избирателей. Причём, по надуманным и притянутым за уши поводам. Вот так «власть народа»! С точки зрения самопиара перед севастопольцами, «чалисты громыхнули» законом «от себя». Мол, вот мы как печёмся о «благе» севастопольцев! А чего громыхать-то? Всё давно и так прописано в законе федеральном. С точки же зрения ФАКТОВ «злодеяний» Д.Овсянникова доказанных судом эпизодов – так их нет! Так что своё «личное недоверие» губернатору «чалисты» могут засунуть себе и своей «инициативной группе» в то «самое место», где всегда темно и рядом протекает вода…

А вот с точки зрения именно демократии – ситуация ещё интереснее. Во-первых, почему по «закону чалистов» недоверие народу надо выражать только губернатору и не выражать его депутатам с требованием ИХ отрешения от «звания» и «должности» народного депутата? Не только досрочного, но и с полным «аудитом пользы» их народной деятельности. Если, например, у депутата Горелова БОЛЬШАЯ часть времени уходит на ботанику и изучение краснокнижных пеньков, а у депутата Щербаковой на хобби кружением в вальсах, то это значит, что в их избирательных округах РЕШЕНЫ все проблемы у людей? Можно расслабиться?

Однако, нет – проблемы вообще ими не решались. Тогда какое к ним может быть доверие? Во-вторых, где гарантия того, что инициативная группе не является марионеткой в руках людей, сводящих ЛИЧНЫЕ счёты с губернатором, а суд не представляет собой «карманный вариант» в руках тех же людей? Таких гарантий НЕТ. В-третьих, если факты НЕ НАЙДУТ подтверждения, то суд ДОЛЖЕН АВТОМАТИЧЕСКИ квалифицировать иск к губернатору «на отзыв», какКЛЕВЕТУ на должностное лицо при исполнении им своих должностных полномочий. На основании КАКИХ фактов публично звучит про: «…губернатора, который наносит ему (городу, прим.) вред…»? Но если фактов про вред нет – то, значит, присутствует клевета. И возникает естественный вопрос: «Какую реальную пользу городу и севастопольцам принёс депутат Горелов?» Демократия для «чалистов» – как дышло. Как хотят – так туда её и крутят. Из 10,5 тысяч подписей – сколько было «по паспорту»? Или «героическая смелость в непогоду» поставить анонимную подпись под подмётным письмом – это и есть демократия, а, Горелов? Кто эти подписи сверял с реальными севастопольскими людьми, а ни с «тушками» из телефонной книги, например, города Армавира? Никто – ПОИМЁННЫХ списков с адресами НЕТ, а цифра – есть. Любопытно только, а почему всего-то 10,5, а ни 100 тысяч? Из почти 400 000 населения города 10,5 тысяч «мутных подписей» – это глас народа, глас демократии?

Людей фактически ввели в заблуждение и использовали «втёмную». Потому что работы на Матросском бульваре были приостановлены СУДОМ по причине нарушений при их начале со стороны благотворительного фонда «35-я береговая батарея». «Чалисты» в ответ будут инициировать собрание 75 тысяч подписей «против губернатора». И что? Нарочного с бумагами подписантов пошлют В.В.Путинуна проверку? То есть «чалисты» в очередной раз будут создавать ураган в стакане воды и предъявлять его миру, как тайфун демократии в Севастополе. «Чалистами» искусственно демонизируется образ исполнительной власти в городе, огульно шельмуются губернаторы, жителей тотально нервируют лживыми информационными вбросами, стараясь принудительно создать в Севастополе общественно-истероидную атмосферу.

Но депутаты-«чалисты» не решают для людей – они заняты сочинением иных законов для себя. Законов, от которых севастопольцам ни холодно, ни жарко – вообще никак.

Избавляться в городе надо не от губернаторов, а от «чализма» и «чалистов».

И конструктивизма никогда – ни у А.Чалого, ни у «чалистов» – не было, и нет. И сей закон они хотят протащить исключительно для того, чтобы в последующем дёшево от имени народа шантажировать ЛЮБОГО губернатора города.