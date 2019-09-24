Денис Солодовников станет вице-губернатором Севастополя?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Дениса Солодовникова от должности замминистра науки и высшего образования. Это распоряжение размещено на сайте правительства.

«Освободить Солодовникова Дениса Анатольевича от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ в связи с переходом на другую работу», — указывается в документе.

Напомним, что Денис Солодовников занимал должность заместителя главы министерства с конца декабря 2018 года.

«Не справился с работой», – подумает иной читатель.

Но все так просто, как кажется. Все дело в том, что еще на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Солодовников получил предложение, от которого он решил не отказываться.

Оно, по инсайдерской информации, заключается в том, что Солодовникову предложили должность вице-губернатора Севастополя.

Распоряжение Медведева об увольнении Солодовникова с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», — еще одно доказательство того, что вскоре мы увидим Солодовникова в Севастополе.

Справка:

Денис Солодовников родился 26 мая 1973 года в городе Люберцы (Московская область). Окончил Московский государственный открытый университет по специальности «юриспруденция» (2003), МГУ по программе профессиональной переподготовки «MBA-связи с государственными органами» (2014).

В 2003-2010 годах занимал руководящие должности в компаниях оборонной промышленности, в сферах финансов и рынка ценных бумаг, управления недвижимостью, связи и информационных технологий.

В 2010-2012 годах — заместитель директора департамента информационных технологий, заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи России.

В 2012-2013 годах — заместитель директора департамента информационных технологий и связи правительства РФ.

В 2013-2016 годах — заместитель руководителя Росреестра.

В 2016 -2018 годы — заместитель главы Росимущества.

27 декабря 2018 – 23 сентября 2019 год – заместитель министра науки и высшего образования РФ.

Действительный государственный советник РФ 2 класса.





Вторник, 24 сентября 2019 г. 6

Источник: Портал Информер