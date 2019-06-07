День в истории…Что важного случилось в мире 7 июня

7 июня 2019     20
День в истории..

Каждый день в мире происходит колоссальное количество событий, и некоторые из них оставляют заметный след в истории. Иногда мы забываем о самых важных и интересных ситуациях, которые сделали нашу жизнь такой, какая она есть сегодня.

2008

Стартовал чемпионат Европы по футболу «Евро-2008».


1990

Патриархом Московским и всея Руси избран Алексий II.

1963

Состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунс» в программе «Thank Your Lucky Stars». Фирма грамзаписи Decca выпустила первый сингл «Роллинг Стоунз» «Come On».

1933

Родился российский писатель-сатирик и драматург, народный артист РСФСР Аркадий Арканов.


1929

В соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.


1883

В Москве освящен храм Христа Спасителя.


1872

Родилась российская императрица (1894-1917), супруга Николая II Александра Федоровна Романова.

1794

Родился русский религиозный философ, писатель, общественный деятель и публицист Пётр Чаадаев.

1632

В индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал.

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Источник: Портал Информер

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