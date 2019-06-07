День в истории…Что важного случилось в мире 7 июня

2008
Стартовал чемпионат Европы по футболу «Евро-2008».
1990
Патриархом Московским и всея Руси избран Алексий II.
1963
Состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунс» в программе «Thank Your Lucky Stars». Фирма грамзаписи Decca выпустила первый сингл «Роллинг Стоунз» «Come On».
1933
Родился российский писатель-сатирик и драматург, народный артист РСФСР Аркадий Арканов.
1929
В соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.
1883
В Москве освящен храм Христа Спасителя.
1872
Родилась российская императрица (1894-1917), супруга Николая II Александра Федоровна Романова.
1794
Родился русский религиозный философ, писатель, общественный деятель и публицист Пётр Чаадаев.
1632
В индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал.
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Источник: Портал Информер