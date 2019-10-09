День протеста в Москве стоит 1 млрд 37 млн рублей

Основную часть исков компании и предприятия предъявили после митинга, который прошел в столице 27 июля. Напомним, что в этот день полиция задержала более тысячи человек, которые требовали допустить оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Компания «Флай авто» подала иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд рублей за убытки, которые нанесли участники митингов 27 июля, 3 и 10 августа.

«Флай авто» посчитали упущенную выгоду, репутационные риски, штрафы за непредоставление машин клиентам, расходы на топливо из-за изменения маршрутов, расход на ремонт поврежденного автомобиля. Этот иск суд оставил без движения.

ГБУ «Автомобильные дороги» требовало с девяти оппозиционеров 11,5 млн рублей за то, что участники акции протеста 27 июля вытоптали газоны на Новом Арбате и повредили малые архитектурные формы на бульварах. Ответчиками выступали Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин. В итоге суд постановил взыскать с них лишь треть суммы — 3,4 млн рублей.

Суммарные иски московский компаний и предприятий

«Мосгортранс» просит взыскать 1,8 миллиона рублей из-за отмены рейсов или изменения маршрутов в день акции 27 июля. Суд постановил взыскать с ответчиков чуть меньшую сумму — 1,2 млн рублей.

Еще чуть более 787 тыс. рублей требует с оппозиции компания «М.Такси Коммуникации» за убытки от «простоя транспортных средств» из-за акций 27 июля, 3 и 10 августа. Ответчиками по трем искам заявлены Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьев. Пока суд не вынес решения по заявлению службы такси.

Компания «Анкор» (владелец ресторана «Армения») требовала от организаторов несогласованной акции 27 июля 551 тыс. рублей за то, что заведение в выходной день пришлось закрыть, оно понесло убытки. Судья удовлетворила иск частично и обязала оппозиционеров выплатить 241,5 тыс. рублей.

Еще 54,7 тыс. рублей должны заплатить Московскому метрополитену Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Владимир Милов и Олег Степанов за дополнительные расходы на зарплаты сотрудников. Из-за несанкционированной акции 27 июля руководство метро было вынуждено привлечь дополнительных работников в выходной. 4 октября суд удовлетворил этот иск.

4 сентября прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Георгию Албурову, Олегу Степанову, Александру Соловьеву. В чем суть иска, в материалах дела не уточняется.

Пресс-секретарь Черемушкинского суда Ирэна Козаева сказала, что, по ее данным, речь идет о «взыскании определенных денежных сумм». Суд оставил иск без движения. Как пишет «МБХ Медиа», «в счет возмещения ущерба, который был причинен Российской Федерации» прокуратура требует с оппозиционеров 4,879 млн рублей.

1 октября Симоновский суд Москвы зарегистрировал два гражданских иска ГУ МВД по Москве к организаторам несанкционированного митинга 27 июля и 3 августа. Ответчиками по делу являются Алексей Навальный, Иван Жданов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов, Владимир Милов и Илья Яшин, подан на 8,5 млн рублей. Второй иск к Любови Соболь и Георгию Албурову на 9,4 млн рублей.

Источник: Портал Информер