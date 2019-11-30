Департамент городского хозяйства Севастополя не должен перекладывать ответственность на плечи граждан (ФОТО)

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства остаются актуальными как для граждан, так и для чиновников Севастополя.

Процесс трансформации в законодательную базу Российской Федерации идёт со скрипом, так как очень много устаревшего фонда, где требуются колоссальные вливания денежные, а также важна активность самих граждан, которые трудно поддаются организации и боятся различных нововведений.

Тем не менее, работа проводится благодаря отдельным неравнодушным гражданам, которые не боятся трудностей, есть надежда на решение самых сложных проблем.

28 ноября жители домов 32, 34, расположенных в Нахимовском районе на Проспекте Победы, бурно обсуждали судьбу подпорной стены, на которой стоят их дома.

Со стороны лицевых фасадов дома выглядят вполне прилично, но стоит заглянуть во двор, то картина мира меняется не в лучшую сторону, сразу возникает желание что-либо изменить.

Стоит отметить, что чиновники департамента городского хозяйства проблему зафиксировали и пытаются найти способы её решения, этот факт сама по себе положительный.

Однако способы и методы пока имеют весьма расплывчатый характер, с тенденцией переложить ответственность на плечи собственников жилья.

Присутствовавшая на собрании жильцов Ольга Кальницкая, которая является первым секретарём Нахимовского местного отделения КПРФ, а по совместительству и помощником депутата Заксобрания Севастополя Сергея Борисова, категорически высказалась по поводу данного вопроса: «Подпорную стенку, которую не ремонтировали с 1950 года, хотят включить в собственность жителей дома, чтобы они за свои деньги её ремонтировали. Люди выступают против, хотят составить протокол собрания и отнести его в департамент городского хозяйства, чтобы он выполнял ремонт за счёт собственных средств, а не за счёт граждан».

В любом случае, внимание к проблеме ремонта подпорной стены необходимо зафиксировать в сознании чиновников, а лучше путём составления необходимой документации, которую должны представить жильцам специалисты департамента городского хозяйства.







Суббота, 30 ноября 2019 г. 78

Источник: Портал Информер