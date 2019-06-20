Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя проводит консультации граждан

20 июня 2019     26
Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя проводит консультации граждан

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя в 2019 году проконсультировал более 3,5 тысяч горожан.

В департаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя утвержден новый график приема граждан. Севастопольцы могу проконсультироваться у профильных специалистов по вторникам, средам и четвергам с 09-13.00 по ул. Советская, 9 в кабинете №5.

Новый график приема граждан разработан в целях сокращения повышенной активности обращения граждан по вопросам, касающимся предоставления государственных услуг, связанных с образованием земельного участка, а также предоставлением его на том или ином виде права.

Отметим, что консультации проводятся по предварительной записи по телефону 54-41-23. За один приемный день в департамент обращаются в среднем 32 человека.

На сегодняшний день специалистами департамента проконсультировано более 700 человек, принято более 2 тысячи письменных обращений, проведены консультации более 1 тысячи человек на базе многофункциональных центров.

Также зона для осуществления консультаций оборудована на базе МФЦ по ул.Вокзальная, 10. За отчетный период консультации проводились по понедельникам, средам и четвергам с 15.00 до 18.00, принято более 500 граждан.

С началом второго квартала специалистами проконсультировано 375 человек и 576 человек на базе МФЦ, поступило 1 тыс. 41 обращение.

Консультации организованы также в других офисах МФЦ. По ул. Генерала Острякова, 15 прием осуществляется каждую среду с 15.00 до 18.00, ул. Героев Сталинграда, 64 – вторник с 15.00 до 18.00, ул. Леваневского, 24 (Северная сторона) – среду с 10.00 до 13.00, ул. Вокзальная, 10 – понедельник и среду с 15.00 до 18.00.

Источник: Портал Информер

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