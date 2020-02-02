Депутатам Заксобрания предстоит закрепить границы между Севастополем и Крымом. Все ли проголосуют? Интрига!

Первое в этом году заседание сессии Законодательного Собрания Севастополя состоится 4 февраля.

Пожалуй, самое примечательное в повестке дня – проект закона «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации – городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым».

Он был внесен Правительством Севастополя 30 января и уже 31 января повестка дня заседания, заявленная на сайте Заксобрания ранее, была изменена, и означенный законопроект был включен в неё третьим пунктом.

По сути, это историческое событие в новейшей истории Севастополя и Крыма. Наконец-то, границы двух субъектов Федерации будут законодательно закреплены. Соглашение было подписано в Москве 20 января сего года Сергеем Аксёновым и Михаилом Развожаевым.

«Соглашение учитывает интересы обеих сторон и направлено на углубление сотрудничества Крыма и Севастополя», – пояснил глава Крыма.

«Границы были установлены сразу при образовании субъектов. Они незыблемы, но координатное описание позволяет нам в юридическом плане двигаться с решением вопросов по генеральному плану», – прокомментировал подписание соглашения врио губернатора Севастополя.

Осталось ратифицировать документ законодательными органами соседствующих субъектов. Вне всякого сомнения, документ будет принят большинством депутатов Заксобрания Севастополя. Однако не исключаем, что дело не обойдётся одним голосованием. Выступления, безусловно, будут.

Предполагаем, что среди прочих депутатов, которые пожелают донести до широкой общественности своё мнение, будет и мнящий себя знатоком всего и вся (особо по части пеньков и парапетов) Вячеслав Горелов.

И на то есть основания. Помнится, на предварительной встрече 11 октября прошлого года главы Крыма и Севастополя обговорили вопрос согласования границ. Тогда Сергей Аксёнов отметил, что между двумя правительствами «нет никаких разногласий, а есть понимание в необходимости синхронизации действий для улучшения жизни наших граждан». В свою очередь, врио губернатора Севастополя сказал, что завершение процесса определения границ позволит закончить работу над генпланом города.

Незамедлительно на одном из частных телеканалов нарисовался Вячеслав Горелов.

«Депутатов ни первого, ни второго созыва к истории этого вопроса не подпускали. И мне кажется, что это большая ошибка, потому что именно Законодательному собранию города Севастополя предстоит утверждать генеральный план, частью которого являются границы между Крымом и Севастополем, – заявил он и углубился в историю, потрясая бумажками.

Упершись в скалы вдоль южнобережного шоссе – «самый важный» с его точки зрения «фрагмент», Горелов стал объяснять, почему именно «было много копий сломано». Оказывается, «эти границы были проведены очень грубо, они не были проведены строго по линии скальных обвесов, скальных обрывов между яйлой и самим обрывом. В конечном итоге «они были проведены более тонко, более деликатно», что вызывало у него удовлетворение.

Но вот с чем Горелов не может смириться, так это с тем, что самая восточная точка ЮБК «почему-то находится не на территории Севастополя, а на территории Крыма».

Дальше он ещё долго сотрясал воздух словами и шелестом бумаг. Закончил патетически: «Мы будем отстаивать позиции города Севастополя. Нельзя принимать генеральный план, который содержит ту самую границу, которая нас не устраивает».

Кого это – нас? Ответ остался за кадром…

Отвечая на вопрос журналиста «Севастопольской газеты», Горелов заявил, что «важность решения вопроса границ на ЮБК продиктована целым рядом проблем». И в пример привёл одну, по всей видимости, существующую только в его сознании – «ответственность спасателей, которые должны оказывать помощь в случае происшествий на данной территории».

Есть подозрение, что надуманные проблемы – плод воображения не только одного Горелова.

Все прекрасно помнят, что чалистское большинство Заксобрания предыдущего созыва всячески противилось установлению добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества между Крымом и Севастополем. Поэтому усиленно вбивали клинья между губернаторами Севастополя и главой Крыма, исходя из интересов известного олигарха, тщетные попытки которого подчинить себе двух предыдущих губернаторов с целью замкнуть на себе финансовые потоки ФЦП, не увенчались успехом.

Маниакальное стремление к власти и бюджетным средствам вряд ли угасло. Инструментарий всё тот же – шантаж, торг, и бесконечные «бури в стакане воды», устраивать которые заточена заведенная во власть «свита» «серого кардинала».

Понятно, что соглашение будет ратифицировано. Однако при отсутствии большинства в парламенте, господам чалистам важен повод для публичных информационных выбросов в общественное сознание. Им важно под благовидным предлогом – «отстаивания интересов» простых граждан – зародить в их умах сомнение в правильности действий государственной власти, а следом – и недоверие к ней. Простая технология для раскачивания ситуации в обществе.

Отнюдь не надеемся, что данная публикация охладит пыл неуёмных псевдорадетелей за якобы интересы Севастополя. Зато знаем: кто предупреждён, тот вооружён. Вооружённым глазом легче разглядеть, что «король-то, голый». И это удаётся увидеть всё большему числу севастопольцев.

Источник: Портал Информер