Депутата Заксобрания Пермского края арестовали за покушение на самого себя

В Соликамске арестовали депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина.

Его подозревают в ложном доносе о покушении на убийство.

Кузьмина подозревают в заведомо ложном доносе совместно с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также создании фальшивых улик.

Как сообщалось ранее, 24 февраля во дворе жилого дома в Кузьмина выстрелил из обреза местный 30-летний безработный, но депутат сумел уклониться от пули.

Задержанный по подозрению в покушении на убийство Эдуард Мельников сначала написал явку с повинной, но затем заявил, что «покушение» было срежиссировано.

Как считает следствие, покушение на себя депутат инсценировал ради повышения общественного имиджа. Сам Кузьмин своей вины не признает и считает уголовное дело политически мотивированным.

Справка:

Илья Кузьмин возглавляет девелоперскую компанию “АБС” в Соликамске. Он также входит в комитет регионального парламента по социальной политике и противодействию коррупции.