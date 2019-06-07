Депутата Заксобрания Пермского края арестовали за покушение на самого себя

7 июня 2019     11
Депутата Заксобрания Пермского края арестовали за покушение на самого себя

В Соликамске арестовали депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина.

Его подозревают в ложном доносе о покушении на убийство.

Кузьмина подозревают в заведомо ложном доносе совместно с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также создании фальшивых улик.

Как сообщалось ранее, 24 февраля во дворе жилого дома в Кузьмина выстрелил из обреза местный 30-летний безработный, но депутат сумел уклониться от пули.

Задержанный по подозрению в покушении на убийство Эдуард Мельников сначала написал явку с повинной, но затем заявил, что «покушение» было срежиссировано.

Как считает следствие, покушение на себя депутат инсценировал ради повышения общественного имиджа. Сам Кузьмин своей вины не признает и считает уголовное дело политически мотивированным.

Справка:

Илья Кузьмин возглавляет девелоперскую компанию “АБС” в Соликамске. Он также входит в комитет регионального парламента по социальной политике и противодействию коррупции.

Источник: Портал Информер

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