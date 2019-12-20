Депутат-единоросс подарил детям новогодние подарки со своей фотографией

20 декабря 2019     6
Депутат-единоросс подарил детям новогодние подарки со своей фотографией

В Ульяновске дети получили сладкие новогодние подарки с фотографией депутата гордумы от «Единой России» Антона Антипова. Конфеты раздали в школах и детских садах.

Подарки вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей, в частности, было много ироничных комментариев. Сам Антипов рассказал, что делает подобные подарки детям не первый год. По его словам, цена одной коробки конфет — 169 рублей.

«Мы ведь дарим календарики, открытки, магнитики, а тут просто сладкие конфеты в коробке с моей фотографией», — заявил Антипов. Он также предположил, что люди более чувствительно воспринимают действия кандидатов от «Единой России» перед выборами.

Ситуацию прокомментировал местным СМИ политический обозреватель Константин Толкачев.

«Казалось бы, на дворе конец 2019 года, а ульяновские «народные избранники» по-прежнему ведут себя как персонажи Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Зощенко и Аверченко вместе взятых. Насколько же надо быть далеким от элементарных понятий здравого смысла и порядочности, чтобы прибегать к таким примитивным и в некотором роде пошлым приемам.

Я рад, что у депутата Антона Антипова или его спонсоров есть ресурсы на активное продвижение, но я бы рекомендовал им также не скупиться на консультациях у политических технологов или хотя бы у своих же коллег по партии «Единая Россия».

Я не могу себе представить «мозговой штурм», по результатам которого Антипову сказали бы: «Да, Антон Дмитриевич, классная идея! Печатай коробки со своим портретом!», – заявил Толкачев.

Он также напомнил, что это уже вторая за несколько месяцев скандальная история с депутатами Ульяновской гордумы.

Ранее директор госучреждения «Правительство для граждан», советник губернатора Ульяновской области по информационным технологиям Светлана Опенышева опубликовала фото в нафталановой ванне с не самой удачной подписью «Много шоколада не бывает».

«Теперь депутат Антон Антипов сам разместил фото подарочных наборов со своим изображением. Руководству региона впору задуматься о введении еженедельного инструктажа о том, что можно и что нельзя постить в социальных сетях. Впрочем, за каждым чиновником и депутатом не уследишь. Им нужно думать своей головой, если они не хотят становиться героями очередного скандала», – заявил Толкачев.

Справка:

Антон Антипов был избран в городской парламент Ульяновска в 2016 году по Ленинскому избирательному округу №29. Ранее он являлся помощником депутата этого же округа, владельца крупной ульяновской торговой сети «Гулливер» Игоря Любченкова.

В этом году местные СМИ сообщали о неточных сведениях в декларациях депутата Антипова. Депутат также был замешан в конфликте с Евгением Морозовым, сыном губернатора Ульяновской области.

Источник: Портал Информер

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