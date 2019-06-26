Депутат-миллионер и его избиратели

«Утром мажу бутерброд – Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!»

Эти слова из сказки Филатова вполне можно отнести к депутату от Северной стороны Александру Кулагину.

Кулагин

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Пока его избиратели экономят на самом необходимом, в том числе на еде, он имеет возможность покупать икру и другие деликатесы за государственный счет?

Шутка ли, всего лишь за четыре года работы этот никому не известный раньше бухгалтер, получил из бюджета больше 10 миллионов рублей.

При этом выплаты ему ежегодно растут прямо как на дрожжах.

В 2014 году, когда Кулагин был депутатом всего 3 с половиной месяца, его годовой доход составил 805 тысяч рублей.

В следующем 2015 году, благодаря депутатскому мандату, «народному избраннику» удалось существенно улучшить свое материальное благосостояние. Он получил 2 миллиона 89 тысяч рублей.

Но аппетит приходит во время еды. Через год Кулагин отчитался о получении 2 миллионов 698 тысяч рублей, а еще через получил 2 миллиона 820 тысяч рублей.

«Небольшая» прибавка всего в 122 00 рублей равна годовой пенсии многих «северян». Общая сумма доходов за четыре года и три месяца 11 миллионов 122 тысячи рублей!

Создается впечатление, что за такие деньги депутат Кулагин должен работать и день и ночь на благо своих избирателей.

Открываю его отчет за прошлый год. На первый взгляд выглядит внушительно – аж 31 страница! Но не будем спешить, а попробуем почитать его внимательно.

Первый раздел «Законотворческая работа».

Депутат Кулагин значится автором и соавтором 20 законов и постановлений. Но на деле значительная часть из них являются протокольными, либо состоят из пары строчек. Приведу здесь названия некоторых: «О принятии плана работы Законодательного собрания», «О награждении почетной грамотой трудового коллектива», «Об определении средства массовой информации, в котором публикуются извещения по земельным отношениям»…

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Ну хорошо. С законотворческом у Кулагина не очень. А как же работа с избирателями?

Переходим в соответствующий раздел, где узнаем, что за отчетный период он принял участие в 27 праздничных и торжественных мероприятиях, в том числе посвященных 8 марта, 1 мая и 9 мая.

Представитель, поздравляете вы жену с Женским днем или идете в «Бессмертном полку» на 9 мая, отчитываетесь за это как о проделанной работе и бежите с этим отчетом к кассе!

Кроме того, мы узнаем, что Кулагин неоднократно в течение года принимал участие в крестных ходах, молебнах и богослужениях. Вот ведь как. Миллионы верующих ходят в храмы по зову души. А Кулагин и за это умудряется получать зарплату. И, главное, ему совершенно не стыдно писать все это в отчетах!

Недавно я узнала, что Кулагин вновь собирается выдвинуть свою кандидатуру по Северной стороне. Оно и неудивительно. Кому захочется терять миллионную зарплату при такой непыльной работе свадебного генерала?

Мария Ольшанская, жительница Северной стороны

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