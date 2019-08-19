Депутатов Госдумы РФ отзовут из отпусков

19 августа 2019     18
Депутатов Госдумы РФ отзовут из отпусков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательств в дела России. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков», — подчеркнул Володин.

19 августа Совет Госдумы принял решение о создании соответствующей комиссии, в состав которой вошли 12 депутатов.

По словам Володина, в основе взаимоотношений с Россией должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела страны, однако огромное количество фактов говорит об обратном.

Он отметил, что в эфире государственных телеканалов некоторых стран можно услышать заявления «Вставай, Москва», а также другие призывы. Володин заявил, что это свидетельствует о вмешательстве в дела РФ.

По итогам заседания совета Думы Володин заявил, что комиссия будет приглашать на свои заседания зарубежных журналистов и дипломатов, которые призывали к нарушению законов РФ, в частности, к участию в несанкционированных митингах.

В настоящее время, по его словам, в Госдуму уже поступают материалы о фактах вмешательства иностранных государств в дела страны.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что первое заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ состоится 30 августа.

12 августа временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство.


Понедельник, 19 августа 2019 г. 16

Источник: Портал Информер

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