Депутатов Госдумы РФ отзовут из отпусков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательств в дела России. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков», — подчеркнул Володин.

19 августа Совет Госдумы принял решение о создании соответствующей комиссии, в состав которой вошли 12 депутатов.

По словам Володина, в основе взаимоотношений с Россией должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела страны, однако огромное количество фактов говорит об обратном.

Он отметил, что в эфире государственных телеканалов некоторых стран можно услышать заявления «Вставай, Москва», а также другие призывы. Володин заявил, что это свидетельствует о вмешательстве в дела РФ.

По итогам заседания совета Думы Володин заявил, что комиссия будет приглашать на свои заседания зарубежных журналистов и дипломатов, которые призывали к нарушению законов РФ, в частности, к участию в несанкционированных митингах.

В настоящее время, по его словам, в Госдуму уже поступают материалы о фактах вмешательства иностранных государств в дела страны.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что первое заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ состоится 30 августа.

12 августа временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство.





Понедельник, 19 августа 2019 г. 16

Источник: Портал Информер